В Нигерии после нападения боевиков пропали 35 полицейских

Инцидент произошел в окрестностях города Гвоза, штат Борно. "Принимаются все необходимые меры для того, чтобы разыскать полицейских, которые пропали в ходе последнего нападения боевиков", – заявил представитель национальной полиции.

При этом он уточнил, что преждевременно делать выводы о том, что стражи порядка были похищены членами группировки "Боко Харам", сообщает Лента.ру. По его словам, некоторые полицейские могли быть убиты, а другие, возможно, сбежали из академии, чтобы спасти свою жизнь.

Ранее в августе сообщалось, что боевики "Боко Харам" захватили Гвозу, при этом источник агентства в военных кругах уточнил, что командование ВС Нигерии разрабатывает план спецоперации по его освобождению.

В начале апреля 2014 года власти Нигерии развернули масштабную контртеррористическую операцию против "Боко Харам" после похищения ее членами 276 школьниц в Шибоке. Тогда исламисты пообещали продать девочек рабство или насильно выдать замуж. Позже организатор похищения был задержан местной полицией, ему предъявлены обвинения.

Всего с января 2014 года террористы захватили в плен сотни местных жителей и убили 2 053 человека.