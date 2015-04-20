В Нигерии появилась неизвестная смертельная болезнь
В СМИ появилась информация о том, что в Нигерии люди стали гибнуть от неизвестной науке ранее болезни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на MigNews.
Сообщается, что вспышка заболевания началась три дня назад, и за это время погибли по меньшей мере 18 жителей восточной части Нигерии.
Симптомы заболевания выражаются в нарушении зрения, головной боли и потере сознания.
По словам врачей штата Ондо, впервые столкнувшихся с такой проблемой, новая болезнь поражает центральную нервную систему.
Доктора также проверили, не проявления ли это Эболы, эпидемия которой распространилась в странах Западной Африки, однако выяснилось, что это неизвестное заболевание. Причем заболевание крайне серьезное и страшное: все инфицированные скончались в течение суток.