В NIS подведены итоги международного конкурса «Caspian Startup-2022»

В Интеллектуальной школе города Актау подведены итоги международного конкурса стартапов «Caspian Startup-2022».

В 2022 году на традиционный конкурс поступило более 120 проектов из Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Туркмении. Все они направлены на создание и продвижение рентабельных стартапов, а также на формирование стартап культуры, привлечение инвесторов, защиту интеллектуальной собственности.

Участники финального тура представили IT-стартапы для успешной жизни, в номинациях «Школа будущего», «Решение социальных проблем», «Туризм».

– С каждым годом растет число проектов, сами названия которых подтверждают гражданскую позицию и глобальную ответственность авторов, поэтому «Caspian Startup-2022» мы посвятили социальной тематике, – подчеркнула директор Интеллектуальной школы Актау Асель Бейсембинова.

Самые сильные авторы защитили свои проекты перед авторитетным жюри, в состав которого вошли профессионалы из разных сфер: бизнеса, образования, медицины, IT и других отраслей.

Впервые параллельно с «Caspian Startup-2022» проходил Demo Day, объединивший участников нового проекта Интеллектуальных школ и международного технопарка IT-стартапов. В течение трех месяцев ученики NIS проходили онлайн обучение в Astana HUB, вместе с менторами разрабатывали собственные проекты, авторы самых перспективных приехали в Актау продемонстрировать и защитить свои достижения. На площадке Demo Day также была востребована серия мастер-классов от Astana HUB. На самом первом мастер-классе над главным вопросом «Что такое стартап и технологическое предпринимательство?» школьники размышляли вместе со старшим менеджером офиса образовательных программ Назирой Избасар.

– Я словно вернулась в родную среду, в свою семью, – призналась Назира, которая в 2015 году закончила столичную Интеллектуальную школу физико-математического направления.

При поддержке Astana HUB и Национального института интеллектуальной собственности для участников финального тура Caspian Startup в Актау было организовано масштабное обучение, интерактивные сессии и мастер-классы посвящены бизнес-коммуникациям, STEM-образованию, программированию, авторскому праву, биотехнологии, фармакологии, альтернативной энергетике и многим другим востребованным приоритетам сегодняшнего дня.

Большой интерес вызвал мастер-класс с обещающим названием «Потомки Шерлока Холмса», посвященный современным методам химического анализа в криминалистике.

Логическим продолжением успешного сотрудничества NIS и международного технопарка IT-стартапов стало заключение Меморандума, который подписали директор Департамента развития Интеллектуальных школ Рустам Абилов и управляющий директор Astana HUB Джамбул Махметов.

Победителем международного конкурса «Caspian Startup-2022» назван Арман Жалгасбаев из Интеллектуальной школы Актобе за проект «Dioth.tech». В родной NIS Арман, победитель республиканского конкурса научных проектов, многократный победитель сетевых олимпиад по физике, по итогам учебного года признан лучшим учеником.

На втором месте звездная команда Кокшетау в составе Асанали и Диасали Карим, Жарасара Даулета и ДильназТаспулаевой, авторов проекта KomekApp.

Бронза осталась в Актау, героями дня стали Рахат Абатов и Мырзаали Асанов, проект которых «Blind-Klavish» посвящен социальной адаптации людей с ограниченными возможностями.

Среди проектов, представленных на площадке Demo Day, лучшими названы проекты Уральской NIS (команда «WEST»: Адэля Шаукенева, Ернур Насикали, Абылай Маметан, Алмас Сапаров, Азамат Оразгали) и сборной команды двух Интеллектуальных школ Шымкента (команда «Colight»: Зинаэнур Ислам, Кадиржан Лутфуллаев, Нариман Исаев, Акбота Сарсембекова). Astana HUB окажет победителям Demo Day финансовую поддержку в реализации их проектов.

Арман Жалгасбаев, команда Кокшетау, а также представители NIS Актау Диана Куванбай и Данил Мухалев (проект «Робот-терапевт SenimPlus») удостоены грантов Казахстанско-Британского Технического Университета. Авторам лучших проектов вручены также гранты Атырауского университета нефти и газа имени С. Утебаева и Каспийского Государственного университета технологий и инжиниринга имени Ш.Есенова.

За парты летней школы от NIS и Astana HUB сели более 150 школьников и учителей Мангистауской области, для которых были подготовлены тренинги и мастер-классы по формированию стартап культуры и цифровой грамотности.

Для всех участников «Caspian Startup-2022» организованы экскурсии по сакральным местам Мангистауского региона, психологические тренинги, творческие мастер-классы и спортивные игры. Настоящий восторг вызвало бауырсак-пати, на котором будущие звезды бизнеса и IT-сферы сами жарили главное лакомство каждого дастархана.