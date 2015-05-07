В ночь на 8 мая на Землю упадут до 3 тонн обломков "Прогресса"

Происшествия
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Аварийный "Прогресс М-27М" может пролиться на Землю космическим дождем. При этом до поверхности Земли после схода с орбиты и прохождения плотных слоев атмосферы может долететь от 10 до 40% массы грузового космического корабля – это примерно от 700 кг до 3 тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Вести.Ru.

"Этот материал будет разбросан на длинном узком пути, который может простираться на несколько сотен километров. С учетом того, что под орбитой корабля лежат большие океанские просторы, скорее всего, его падения никто не увидит", – цитирует ведущего инженера и эксперта по падению космических фрагментов американской корпорации AeroSpace Билла Эйлора "Интерфакс".

Роскосмос ожидает падение "Прогресса" 8 мая с 0 часов 45 минут до 6 часов 36 минут по московскому времени. Возможная зона падения космического корабля находится между 51,6 градуса южной широты и 51,6 градуса северной широты.

По данным Роскосмоса, трасса полета проходит над Парижем во Франции, далее – в районе Кельна в Германии, Кракова в Польше. Вместе с тем захватывается Киев и Киевская область в Украине.

Сама по себе трасса полета вовсе не означает, что небольшие обломки корабля обязательно могут упасть в указанных районах. Решающее значение имеет точка входа корабля в атмосферу Земли.

В Роскосмосе подчеркнули, что несмотря на неконтролируемый сход с орбиты, корабль полностью сгорит в плотных слоях атмосферы. Лишь небольшие фрагменты элементов конструкции могут достичь поверхности планеты. Обычно такими элементами являются титановые шар-баллоны. Таких шар-баллонов на "Прогрессе" – больше десятка. Они содержат окислитель, горючее, воду, кислород и другие газы. Были случаи, когда такие детали достигали земной поверхности, причем через длительное время. Так, например, произошло с загадочным металлическим шаром, упавшим с неба в Бразилии в феврале 2011 года. Ракета-носитель, которой он принадлежал, была запущена еще в 1997 году.

Ракета "Союз-2.1а" с грузовым "Прогрессом М-27М" стартовала с Байконура 28 апреля. В момент отделения корабля от третьей ступени ракеты российский ЦУП перестал получать с него телеметрическую информацию.

После этого корабль начал вращаться вокруг собственной продольной оси и произвольно и неуправляемо снижаться с орбиты высотой примерно 270 км в апогее и 190 км в перигее.

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