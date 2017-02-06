Как отметил в своем выступ­лении Президент, за период становления нашего государства президентская вертикаль власти себя оправдала. За четверть века мы действительно построили новое государство, новую экономику, новое общество. Было сформировано и активное гражданское общество, неправительственные организации консолидировались на площадке Гражданского альянса, созданного, как известно, также по инициативе Главы государства.

За время существования альянса сформировано позитивное взаи­модействие власти и неправительственного сектора. И сейчас, когда пришла пора перемен, гражданское общество может внести свой вклад в построение новой структуры управления, поддержать стратегические программы и реформы, помочь донести их суть до людей.

Предложения Президента в очередной раз продемонстрировали, что Казахстан готов идти в ногу со временем для дальнейшего успешного развития в сегодняшнем динамично меняю­щемся мире, в котором мы уже заняли достойное положение на политической арене. Нурсултан Абишевич абсолютно прав в том, что нашей стране не нужно копировать чью-либо структуру государственного управления. Мы возьмем на вооружение полезный опыт других стран, но строить будем собственную, направленную на повышение эффективности сис­темы управления.

Позитивно оцениваю и то, что в новых условиях наш Президент по-прежнему будет определять вектор развития внешней политики, национальной безопасности и обороноспособности государства. В его руках будут сосредоточены стратегические функции.

Перераспределение властных полномочий и демократизация политической системы – серьезный шаг. Он необходим для создания современной системы государственного управления, гибкой и максимально открытой для взаимодействия со всеми субъектами нашего общества. И «третий сектор» не останется в стороне от новых политических реформ, направленных на улучшение социально-экономической сферы и, как следствие, на дальнейшее развитие государства и процветание нашей страны.