Были обсуждены предварительные итоги работы за первое и планы на второе полугодие 2018 года по достижению индикаторов и исполнению мероприятий по направлениям производительная занятость и развитие сферы образования.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев доложил о проводимой работе по планированию и прогнозированию трудовых ресурсов, изменению содержания образовательных программ высшего, технического и профессионального образования (ТиПО) с учетом потребностей новой экономики, а также о мерах по либерализации образовательных услуг и привлечению инвестиций, иностранных студентов.