В ногу со временем

За столами – молодежь с ноутбуками, мужчина сосредоточенно листает подшивку газет, а у стеллажей студентка выбирает очередную книгу по учебной программе. Придя сюда, порой кажется, что время здесь останавливается. Но стоит лишь понаблюдать за сотрудниками библиотеки, сразу понимаешь: за этой тишиной и неторопливостью скрывается невидимая обычному глазу большая ежедневная работа.

– Наша основная деятельность направлена на предоставление качественных услуг читателям, удовлетворение их информационных запросов, популяризацию национальных ценностей и повышение интереса молодежи к чтению, – говорит директор областной биб­лиотеки Эльмира Абдинова. – Мы стараемся, чтобы у нас было интересно каждому: и школьнику, и пенсионеру, и исследователю с ученой степенью.

На сегодня книжный фонд библиотеки составляет свыше 276 тыс. единиц, включая почти 97,6 тыс. экземпляров на государственном языке. На отсутствие посетителей здесь не жалуются.

– С утра обычно бывает 10–15 человек. Но после обеда зал, как правило, полный. В основном приходит молодежь в возрасте от 17 лет до 21 года. Рядом с нашей библио­текой расположено несколько учебных заведений, и нередко педагоги направляют к нам ребят для поиска необходимых материалов. Особенно востребована литература по изучению английского. Также пользуется спросом классическая художественная литература и на казахском, и на русском языках. Молодежь предпочитает детективы, приключения, исторические романы Ильяса Есенберлина, Джека Лондона, Дэна Брауна и других, – рассказывает библиотекарь Гульназ Кадырханова.

С начала года в библиотеке зарегистрировано более 17,5 тыс. читателей. Количество посещений – свыше 148 тыс., а число книговыдач за это время превысило 313 тыс. экземпляров. Большинство – литература на казахском языке.

Чтобы привлечь как можно больше читателей, библиотека стала местом проведения различных культурных мероприятий и генератором собственных проектов.

– С начала прошлого года работает мобильное приложение Aulieata library, позволяющее читать электронные книги со смартфона. Мы запустили его как цифровой инструмент, который дает читателям свободу. Сейчас в приложение включены электронные версии 385 книг, написанных 134 авторами, – отмечает директор библиотеки.

Для популяризации чтения здесь активно используют искусственный интеллект.

– Как отмечает Президент Касым-Жомарт Токаев, в эпоху цифровых технологий искусственный интеллект становится важным фактором развития общества. Мы решили применить его для популяризации национального литературного наследия: по-новому представили читателям «Путь Абая» Мухтара Ауэзова, «Гаухартас» Дулата Исабекова, «Путешествие в детство» Бердибека Сокпакбаева, «Снежную девушку» Оралхана Бокея, другие произведения отечественных и зарубежных авторов, – продолжает Эльмира Елеусизовна.

Большое внимание уделяется цифровизации произведений местных авторов. С 86 местными поэтами и писателями заключены договоры, электронные версии 220 книг размещены на сайте библиотеки. Кроме того, оцифровано более 360 редких книг и еще 47 – в рамках проекта «Шоқан асулары». Активно идет работа по краеведческому направлению: в библиотеке собрано 1 980 электронных версий статей. В базу данных в рамках проекта «Тарихы терең, еңбегі ерен өлкелік басылымдар» внесено более 22 тыс. газет.

Также реализуются проекты «Жазушымен бір күн», «Ел болып оқимыз», «Отбасы – бақыт мекені», «Өнердегі өмір өрнегі» и другие. Библиотека проводит мероприятия, посвященные юбилейным датам известных казахстанских литераторов и важным историческим событиям. В этом году реализованы, например, проекты в честь 180-летия Жамбыла Жабаева, 95-летия Мукагали Макатае­ва, 190-летия восстания под руководством Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова.

– Мне нравится сюда приходить, потому что в библиотеке созданы идеальные условия для работы. Я готовлюсь к экзамену по английскому языку IELTS. Здесь есть редкие книги по программе Кембриджа, которые адаптированы под наш уровень, и их трудно найти, – рассказывает студентка Жамбылского инновационного высшего колледжа Амина.

Ее подруга Жанерке, ученица школы-гимназии № 49, здесь впервые, и ей нравится атмосфера.

– Видно, что все, кто приходит сюда, люди заинтересованные и любознательные. Глядя на них, мне тоже захотелось читать, узнать больше, научиться чему-то новому. Я приш­ла с подругой и не пожалела, – с улыбкой говорит девушка. – В библиотеке тихо, светло и просторно. Удобно, что можно работать на ноутбуке от сети. Персонал вежливый и доброжелательный. К тому же нашла все материалы, что искала. Одним словом, все располагает к тому, чтобы прийти сюда снова.