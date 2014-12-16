Свежий выпуск В ногу со временем Ербол БЕКМУХАМБЕТОВ, ректор Западно-Казахстанского государст

16 декабря 1991 года – знаменательная дата в истории нашей республики. Казахстан стал независимым государством. За эти годы произошли крупномасштабные преобразования, которые позволили стране стать полноправным членом мирового сообщества. Приобретенный суверенитет поставил перед отечественной системой высшего образования, в том числе медицинского, задачу ее гармонизации с международным образовательным пространством. Высшее медицинское образование в Казахстане берет свое начало с 30-х годов прошлого столетия, когда в Алматы был открыт первый медицинский институт, ныне КазНМУ им. С. Асфендиярова. Сейчас кадры для практического здравоохранения и фармации страны готовят шесть государственных медицинских вузов.

В результате реформ в высшем медицинском образовании наметились положительные тенденции. Создана законодательная и нормативная правовая базы, внедрены новые государственные стандарты, отраслевое профилирование вузов. Университеты перешли на трехуровневое (бакалавриат – магистратура – резидентура) обучение, введена кредитная технология обучения, центр тяжести перенесен на самостоятельную работу обучающихся. Широко практикуются использование в учебном процессе инновационных технологий обучения и академическая мобильность как студентов, так и преподавателей.

Модернизация образования предполагает новое понимание обучения, ориентированного на конечный результат. Оно связано прежде всего с планированием и измерением не только знаний, умений, но и компетенций. На их основе созданы образовательные программы специальностей с учетом современных принципов. Сейчас делается все для того, чтобы заменить старую парадигму «образование на всю жизнь» на новую – «образование через всю жизнь». Казахстан подписал Болонскую декларацию, принял на себя определенные обязательства. Медицинские вузы страны, сохраняя лучшие традиции отечественного образования, теперь должны адаптировать свою систему подготовки медицинских кадров к европейской. Реализация принципов Болонской декларации предусматривает непрерывность образования, его связь с наукой, повышение его качества, что позволит Казахстану войти в единое европейское образовательное пространство и добиться признания отечественных дипломов в европейских странах. Интеграция в мировое образовательное пространство в рамках Болонского процесса возможна через аккредитацию вузов. На это нацеливает в своем Послании и Президент Нурсултан Назарбаев.

Для повышения качества образовательного процесса необходимы широкое использование инноваций на всех этапах подготовки медицинских кадров, стажировка преподавателей в ведущих образовательных центрах и клиниках стран ближнего и дальнего зарубежья. На высокое качество подготовки врачей влияет и наличие у медицинских вузов собственных университетских клиник, что дает возможность готовить будущих врачей непосредственно у постели больного. Сегодня ЗКГМУ им. М. Оспанова – единственный в Казахстане вуз, имеющий три аккредитованные клиники: медцентр университета, клиника семейной медицины и стоматологическая клиника. Действуют шесть научно-практических медцентров, в которых ежегодно получают медицинскую помощь несколько десятков тысяч жителей Западного Казахстана. В 2007 году был открыт кардиохирургический центр, оснащенный новейшим оборудованием. Благодаря этому лечебная, учебная и научная работа преподавателей и студентов университета проходит в тесном контакте, что позволяет добиваться высокого качества образования.

Сегодня университет располагает пятью учебно-лабораторными корпусами, библиотекой с читальными и компьютерными залами, центром учебных и информационных ресурсов, тремя общежитиями (одно – для иностранных студентов), спортивными залами, стадионом, теннисным кортом, оздоровительным центром с тренажерами, лыжной базой. В структуру вуза входят также научный центр, редакционно-издательский центр, центр тестирования, служба информационных технологий, учебно-тренажерный центр.

Ежегодно наш профессорско-преподавательский состав консультирует тысячи больных, оказывает им лечебную помощь, внедряет новые методы диагностики и лечения, включая современную эндовидеолапароскопическую хирургию. Сотрудники вуза участвуют в разработке и реализации важных научно-медицинских программ. В общем, мы стремимся идти по пути интеграции научной, образовательной и практической деятельности. Таково требование времени. Оно формирует у выпускников медицинских вузов способности создавать принципиально новые знания и технологии, а не только усваивать их в процессе обучения.



