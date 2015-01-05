В ногу со временем Свежий выпуск

Дело не в этом. «Казахстанская правда» привлекала и привлекает тем (надеюсь, что так будет и в дальнейшем), что идет в ногу со временем, оперативно откликаясь на все важнейшие события, происходящие в нашей республике. Тем самым держа читателей в курсе. При этом она подает материалы взвешенно, без ненужной крикливости и погони за псевдосенсациями. А еще всегда хочется узнать, что и как журналисты «Казправды» пишут о делах нашей области, то есть получить взгляд со стороны.

Когда 5 лет назад в Павлодаре был открыт областной клуб ветеранов «Замандас» (сегодня в нем более десятка различных кружков, великолепный хор, спортивная деятельность и общение пожилых людей), «Казахстанская правда» не пропустила это событие и на страницах своей газеты рассказала о нас. Сейчас мы готовим еще один материал о своем юбилее.

«Казахстанская правда» отмечает свое 95-летие. Это возраст зрелости и опыта. Поэтому желаю коллективу редакции плодотворного творчества, ярких материалов и не снижать читательскую планку газеты.

Кабидолла ШАКИРИМОВ, глава клуба ветеранов области «Замандас»