В НОК прокомментировали ситуацию с медалью Ясмины Токсанбаевой

Спорт

World Athletics официально подтвердил, что использованная спортсменкой модель обуви не является одобренной для использования на соревнованиях

Фото: НОК РК

Результат казахстанки был аннулирован. В НОК прокомментировали сложившуюся ситуацию, сообщает Kazpravda.kz

27 сентября казахстанская спортсменка Ясмина Токсанбаева завершила дистанцию на первом месте в соревнованиях по спортивной ходьбе на Азиатских играх Аичи–Нагоя 2026, опередив представительниц Китая.

После финиша в соответствии с правилами World Athletics была проведена обязательная проверка обуви трех призеров как среди женщин, так и среди мужчин. В ходе проверки техническими делегатами было зафиксировано, что модель обуви представительницы Казахстана Ясмины Токсанбаевой отсутствует в перечне моделей, одобренных World Athletics.

Для дальнейшего рассмотрения были сделаны фотографии обуви казахстанской спортсменки, которые вместе с соответствующей информацией были направлены в World Athletics для получения официального заключения. До получения ответа от международной федерации церемония награждения была отложена.

Требования World Athletics к спортивной обуви были обновлены решением Совета международной федерации от 19 марта 2026 года и вступили в силу 20 апреля 2026 года. Соответствующая информация была направлена всем национальным федерациям-членам World Athletics. С момента вступления в силу данные правила являются обязательными к исполнению для всех участников соревнований, а их несоблюдение может привести к аннулированию результата.

World Athletics официально подтвердил, что использованная спортсменкой модель обуви не является одобренной для использования на соревнованиях. Согласно действующим правилам Международной федерации, в таком случае результат спортсмена признается недействительным, а итоговый протокол соревнований корректируется.

На текущих Азиатских играх аналогичное правило уже применялось в отношении спортсменки из Ирана Мохитзаде, выступавшей в семиборье. После проверки было установлено, что использованная ею модель обуви также отсутствовала в перечне моделей, одобренных World Athletics. В соответствии с правилами ее результат был аннулирован. В результате корректировки итогового протокола казахстанская спортсменка Алина Чистякова, ранее занимавшая четвертое место, поднялась на третью позицию и завоевала бронзовую медаль.

С момента возникновения данного вопроса НОК Казахстана находится в постоянном взаимодействии с World Athletics, Asian Athletics Association, Олимпийским советом Азии (ОСА) и Федерацией легкой атлетики Республики Казахстан в целях оказания необходимой поддержки казахстанской спортсменке, а также проработки вопроса о возможности подачи апелляции, добавили в НОК.

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