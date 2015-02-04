В Норвегии за помощь бездомным будут сажать в тюрьму

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Власти Норвегии рассматривают законопроект, согласно которому любой человек, оказывающий бездомным материальную помощь, может быть приговорен к году тюремного заключения, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на RT
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По информации издания The Local, изначально законопроект был направлен на борьбу с организованными группами попрошаек, однако потом его рамки расширили. Теперь закон предусматривает уголовную ответственность для лиц, предлагающих бездомным материальную или другую помощь.
Ингер Хасби, живущая в пригороде норвежской столицы Осло, часто приглашает бездомных людей к себе домой. Она рассказала изданию, что часто готовит ланч для бездомных и даже стирает им одежду. Однако она опасается, что в случае принятия законопроекта ее альтруистические действия могут быть признаны незаконными. "Мне кажется чем-то немыслимым – наказывать людей, которые помогают бедным и нуждающимся", – считает она.
Необходимость введения законопроекта прокомментировал госсекретарь Министерства юстиции Видар Брайен-Карлсен: "Мы должны дать сотрудникам полиции законные права, чтобы они могли принять строгие меры против лиц, которые способствуют притоку попрошаек, часто в составе больших групп".
Ранее член парламента от Социалистической левой партии Карин Андерсен также выразил отношение к данному законопроекту, обвинив правительство в криминализации бедности. "Богатейшая страна Европы криминализирует беднейшие слои Европы. Больше нет свободы просить о помощи", – цитирует издание сообщение, опубликованное в его Twitter.
Окончательное решение по законопроекту должно быть принято до 15 февраля. В случае вступления законопроекта в силу люди, причастные к организованным группам попрошаек, получат тюремный срок до года. Такое же наказание предусмотрено для тех, кто помогает бездомным.