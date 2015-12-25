В новогодние праздники полиция Астаны переходит на усиленный режим службы
В новогодние праздники полиция Астаны переходит на усиленный режим службы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
В целях обеспечения общественной и дорожной безопасности в дни проведения новогодних мероприятий столичным департаментом внутренних дел будут приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка, безопасности граждан и гостей города.
Личный состав ДВД переводится на усиленный вариант несения службы, увеличена плотность нарядов на улицах и в общественных местах.
В местах проведения массовых мероприятий и других наиболее многолюдных местах, а также в жилых массивах города полицейскими будет поддерживаться строгий порядок и осуществляться контроль за общественной безопасностью.