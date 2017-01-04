В новогодние праздники спасатели Астаны вызволяли людей из снежных заносов

Общество
1012
Азамат Сыздыкбаев
Фото с сайта od.vgorode.ua
12 человек спасли из снежного плена сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны в первые дни нового года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В праздничные дни в большинстве регионов страны были закрыты междугородние трассы и ограничено движение транспорта. 

В период с 1 по 4 января столичные спасатели приняли участие в эвакуации более чем 10 человек. За данный период было произведено 7 смс-рассылок о штормовом предупреждении (3), закрытии трасс (4). Тем не менее далеко не все последовали этим предупреждениям. 

Только в первый день января с Кокшетауской и Астраханской трасс были эвакуированы 7 человек, один из которых был госпитализирован в кардиологическое отделение.

Поэтому ДЧС Астаны информирует и напоминает населению:

- следите за информацией о погоде, перед выходом из дома взгляните на термометр, одевайтесь по погоде – не пренебрегайте лишней одеждой;
- не оставляйте без присмотра детей;
- постоянно контролируйте свое состояние – не допускайте переохлаждения и тем более обморожения;

Водителям транспортных средств:
- не забудьте взять в машину портативный обогреватель;
- не выезжайте в дорогу на ночь, в буран;
- не паникуйте, соблюдайте спокойствие;
- захватите в дорогу зарядное устройство для телефона;
- если буран застал в дороге, старайтесь не отклоняться от нее, придерживайтесь трассы, асфальта, телеграфных и электрических столбов, т.к. они меньше всего подвержены заносам;
- чтобы избежать несчастных случаев, при этих ситуациях по возможности старайтесь воздерживаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно на ночь и при ухудшении погоды.

Популярное

Все
Газ становится доступнее
Архитекторы новостей: как создавалась история «Казинформа»
Аварий стало меньше
«Броня» от стагнации экономики
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Цифровая трансформация судебной системы
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам в связи с утечкой данных Google
Шестью победами завершил Казахстан пятый день чемпионата мира по боксу
Apple презентовала iPhone 17
Участок улицы Кажымукана Мунайтпасова временно закроют в Астане
За счёт чего Казахстан собирается удвоить экономику к 2029 году, рассказал Жумангарин
Началось возведение энергоблока
Фильм «QAITADAN» за неделю собрал более 400 млн тенге в кинопрокате
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Политические реформы и цифровой суверенитет
Контуры будущего определены
Музыка, объединившая народы
Молодого мужчину убили в ночном клубе Астаны
Состояние основателя Oracle увеличилось на $70 млрд за сутки
Цена золота обновила новый рекорд
Токаев принял главу АФМ
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Сегодня – День спорта
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области

Читайте также

Министр культуры и информации поздравила казахстанцев с Днё…
В Карагандинской области полиция провела рейд против сонных…
Главная ценность в жизни человека
Акмолинка победила на конкурсе красоты в России

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]