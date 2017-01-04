Фото с сайта od.vgorode.ua
12 человек спасли из снежного плена сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны в первые дни нового года, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДЧС.
В праздничные дни в большинстве регионов страны были закрыты междугородние трассы и ограничено движение транспорта.
В период с 1 по 4 января столичные спасатели приняли участие в эвакуации более чем 10 человек. За данный период было произведено 7 смс-рассылок о штормовом предупреждении (3), закрытии трасс (4). Тем не менее далеко не все последовали этим предупреждениям.
Только в первый день января с Кокшетауской и Астраханской трасс были эвакуированы 7 человек, один из которых был госпитализирован в кардиологическое отделение.
Поэтому ДЧС Астаны информирует и напоминает населению:
- следите за информацией о погоде, перед выходом из дома взгляните на термометр, одевайтесь по погоде – не пренебрегайте лишней одеждой;
- не оставляйте без присмотра детей;
- постоянно контролируйте свое состояние – не допускайте переохлаждения и тем более обморожения;
Водителям транспортных средств:
- не забудьте взять в машину портативный обогреватель;
- не выезжайте в дорогу на ночь, в буран;
- не паникуйте, соблюдайте спокойствие;
- захватите в дорогу зарядное устройство для телефона;
- если буран застал в дороге, старайтесь не отклоняться от нее, придерживайтесь трассы, асфальта, телеграфных и электрических столбов, т.к. они меньше всего подвержены заносам;
- чтобы избежать несчастных случаев, при этих ситуациях по возможности старайтесь воздерживаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно на ночь и при ухудшении погоды.