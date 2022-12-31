В новогодние праздники в Казахстане на дежурство выйдут более 3 тысяч спасателей

Подразделения МЧС переведены на усиленный вариант несения службы в период новогодних праздников, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС Казахстана к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в праздничные и выходные дни подразделения МЧС Республики Казахстан переведены на усиленный режим несения службы.

В усиленном режиме находится весь спасательный корпус МЧС, при этом более 3 000 из них будут находиться непосредственно на службе в готовности к оперативному реагированию – это бойцы служб пожаротушения и аварийно-спасательных работ, спасатели оперативно-спасательных отрядов, военнослужащие воинских частей МЧС, летный состав спасательной авиации, сейсмологи, представители психологических служб, оперативные дежурные диспетчерских служб.

Вместе с тем в готовности к оперативному реагированию находится порядка 1 200 единиц спасательной техники.