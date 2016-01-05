​В новогодние праздники в столице совершено более 300 правонарушений

В новогодние праздники в столице совершено более 300 преступлений и нарушений, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
С 31 декабря личный состав столичного ДВД переведен на усиленный вариант несения службы. Криминогенная обстановка находилась под контролем полицейских. В период с 1 января по 5 января на территории города зарегистрировано более 300 преступлений и нарушений, из них почти половина преступлений и нарушений раскрыты по "горячим следам".
"Так, 3 января в 11.20 поступило сообщение о том, что в одном из частных домов обнаружен труп мужчины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" установлен и задержан 44-летний житель Алматинской области. Полицейскими установлено, что в ходе распития спиртных напитков между 35-летним потерпевшим и задержанным возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой задержанный нанес телесные повреждения потерпевшему", – говорится в сообщении.
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 106 УК РК "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый водворен в ИВС ДВД Астаны.
А также сотрудниками полиции столичного ДВД по "горячим следам" задержана квартирная воровка. "С заявлением в полицию обратился житель Астаны о том, что 2 января неизвестные путем отжатия двери проникли в квартиру, где похитили личные вещи. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана 18-летняя жительница ЮКО, которая дала признательные показания, а также указала, где находятся похищенные вещи. Ущерб составил более 200 тысяч тенге", – поясняется в пресс-релизе.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования .
В целом, за прошедшие праздничные дни сотрудниками полиции ДВД Астаны выявлено и пресечено почти 600 административных правонарушений (нарушение тишины, распитие и появление в пьяном виде, нарушение правил благоустройства города, торговля в неустановленных местах, курение в неустановленном месте, приставание в общественных местах).
В целях профилактики аварийности и повышения дисциплины участников дорожного движения полицейскими выявлено свыше 1 000 нарушений правил дорожного движения, в том числе грубых и аварийно-опасных нарушений ПДД, способствующих возникновению серьезных дорожно-транспортных происшествий: превышение установленной скорости движения, неиспользование ремней безопасности, выезд на встречную полосу для движения, управление транспортом нетрезвом состоянии.