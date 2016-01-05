​В новогодние праздники в столице совершено более 300 правонарушений

Происшествия
705
В новогодние праздники в столице совершено более 300 преступлений и нарушений, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

С 31 декабря личный состав столичного ДВД переведен на усиленный вариант несения службы. Криминогенная обстановка находилась под контролем полицейских. В период с 1 января по 5 января на территории города зарегистрировано более 300 преступлений и нарушений, из них почти половина преступлений и нарушений раскрыты по "горячим следам".  
 
"Так, 3 января в 11.20 поступило сообщение о том, что в одном из частных домов обнаружен труп мужчины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по "горячим следам" установлен и задержан 44-летний житель Алматинской области. Полицейскими установлено, что в ходе распития спиртных напитков между 35-летним потерпевшим и задержанным возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой задержанный нанес телесные повреждения потерпевшему", – говорится в сообщении.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 106 УК РК "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть". Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый водворен в ИВС ДВД Астаны.

А также сотрудниками полиции столичного ДВД по "горячим следам" задержана квартирная воровка. "С заявлением в полицию обратился житель Астаны о том, что 2 января неизвестные путем отжатия двери проникли в квартиру, где похитили личные вещи. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана 18-летняя жительница ЮКО, которая дала признательные показания, а также указала, где находятся похищенные вещи. Ущерб составил более 200 тысяч тенге", – поясняется в пресс-релизе.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования . 

В целом, за прошедшие праздничные дни сотрудниками полиции ДВД Астаны выявлено и пресечено почти 600 административных правонарушений (нарушение тишины, распитие и появление в пьяном виде, нарушение правил благоустройства города, торговля в неустановленных местах, курение в неустановленном месте, приставание в общественных местах).

В целях профилактики аварийности и повышения дисциплины участников дорожного движения полицейскими выявлено свыше 1 000 нарушений правил дорожного движения, в том числе грубых и аварийно-опасных нарушений ПДД, способствующих возникновению серьезных дорожно-транспортных происшествий: превышение установленной скорости движения, неиспользование ремней безопасности, выезд на встречную полосу для движения, управление транспортом нетрезвом состоянии.

Популярное

Все
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Представители Евросоюза и стран Центральной Азии на форуме в Алматы наметили пути углубления практического взаимодействия в экономике
Очередной триумф Елены
Далеко не все представители агробизнеса согласны с новыми правилами субсидирования, разработанными отраслевым министерством
Торговали рогами и получили по рогам
На минувшей неделе восемь казахстанских клубов провели первые поединки в рамках розыгрыша 1⁄4 финала второго по значимости футбольного трофея республики
Потребность в санитарно-гигиенических узлах в туристических местах составляет 292 единицы
Автовоз с новыми Tesla перевернулся на перевале в Жетысу (видео)
Подростка искали ночью в реке в Атырау
Историческое достижение: Казахстан досрочно сохранил прописку в элите мирового хоккея
Пока не клюнет… «газовый петух»?
Елена Рыбакина официально стала четвертой ракеткой мира
"Люди месяцами без воды": Смаилов раскритиковал долгострои по водоснабжению
Список финансовых пирамид опубликовало АФМ
Как проверить историю автомобиля
Ущерб в 24 млн тенге: кредиты оформляла на студентов мошенница в Жетысу
Двери в историю
Газета, духовность и молодежь
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан
Индийский лоукостер запускает рейсы в Казахстан
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Дело о спецЦОНах передано в суд
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Антикор начал расследование в отношении главы столичного управления Алии Кожабаевой
Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области
Первый в этом году выезд механизаторов ТОО «Зеренда-Астық» на весеннюю обработку поля оказался омрачен стычкой с собственниками земельных паев, не позволившими трактору заехать на пашню
Отлетевшее колесо травмировало астанчанку на остановке (видео)
Несколько дней пожарные тушили очередное возгорание на мусорном полигоне, закрытом по решению суда
Живого мужчину извлекли из-под завалов через 3 месяца после землетрясения в Сирии
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
Смаилов сделал замечание Куантырову и объявил выговор Дарбаеву
10 казахстанцев погибли под колесами поездов с начала года
В Усть-Каменогорске обычный бензин продавали по завышенной цене под видом горючего европейского качества
За неосвоение 6 млрд тенге наказаны чиновники Карагандинской области
Реализацию новых инвестпроектов в Казахстане обсудил Смаилов с руководством ЕБРР и ЕИБ
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Пять новаций Социального кодекса
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Казахстанским перевозчикам выдают онлайн на пунктах пропуска разрешение на проезд по территории Китая

Читайте также

Смертельное ДТП произошло на трассе в СКО
Семейчанин проиграл деньги в букмекерской конторе и инсцени…
Алабай едва не загрыз мужчину в Талдыкоргане
Подростка искали ночью в реке в Атырау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]