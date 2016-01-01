В новом году в Казахстане новые пенсии и новые зарплаты

Экономика
Ксения Воронина
Фото с сайта youtube.com
В Казахстане повышены заработные платы бюджетников и госслужащих, пенсии и социальные выплаты, передает Kazpravda.kz.

Повышение зарплат связано с введением новой системы оплаты труда, предусматривающей надбавки в зависимости от квалификации и стажа работы, но и от должности. Гражданских служащих разделят на четыре категории (здесь определяющим фактором будут образование, квалификация, степень ответственности и сложности выполняемых работ):

- управленческий персонал (госслужащие блока А) – руководители и заместители руководителей организаций, руководители и заместители структурных подразделений в зависимости от уровня подчинения организаций (или по степени управленческой ответственности: республиканской, областной, районной);
- основной персонал (блок В) – врачи, учителя, научные сотрудники, соцработники, преподаватели вузов и другие работники, выполняющие основные функции организации;
- административный персонал (блок С) – юристы, бухгалтеры, экономисты, переводчики, заведующие хозяйственными службами и др.;
- вспомогательный персонал (блок D) – делопроизводители, архивариусы, кассиры, коменданты, секретари.

Так, работники системы здравоохранения получат январскую зарплату с увеличением от 7% до 28%, образования – от 15% до 29%, других сфер – от 28% до 40%.

На выплату зарплат по новой системе в бюджете республики заложено 272,6 млрд тенге. Из них 229 млрд тенге предоставят исполнительным органам на местах для выплат зарплаты.

Как ранее сообщала министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова, с учетом внедряемой системы должностной оклад учителя будет состоять на 61% из основной заработной платы, на 38,8% – из надбавок. "То же самое и для врачей: 59% – это будет их должностной оклад, 39,1% – доплата и надбавки", – уточнила она.

Всего в Казахстане насчитывается более 1 млн гражданских служащих: учителя, врачи, работники культуры, социальной сферы и другие.

Кроме того, на 9% повысится размер солидарных пенсионных выплат, размеры государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца и по возрасту будут увеличены на 7%.

Законом РК "О республиканском бюджете на 2016–2018 годы" базовая пенсионная выплата установлена в размере 11 965 тенге, минимальная пенсия – на уровне 25 824 тенге. Исходя из этого, в 2016 году минимальные пенсионные выплаты (минимальная пенсия плюс базовая пенсия) составят 37 789 тенге.

Напомним, что Президент в своем Послании подчеркнул, что "все социальные обязательства перед гражданами государство намерено исполнить в полной мере". 

