В новом образе предстал на публике Ким Чен Ын

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике в новом образе, изменив прическу и форму бровей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.

В новом образе – с зачесанными кверху волосами – он появился на партийном заседании. Американский журнал Time написал, что прическа по своей форме напоминает трапецию.

"Волосы лидера КНДР зачесаны кверху и уложены для подчеркивания плоского верха прически, как будто на голове надета шляпа", – отмечает информационный портал Vox.

При этом прическа характерно подчеркивается полностью выбритыми висками. Еще большее изменение во внешнем виде дополнили выбритые до половины брови северокорейского лидера.

Журнал People усмотрел сходство новой прически Ким Чен Ына с прической известного голливудского актера – афроамериканца Уилла Смита, которую тот носил в 90-е годы. Для того чтобы показать сходство, издание разместило их фотографии.

"Единственное, что не меняется во внешнем виде вождя КНДР, – традиционный костюм-куртка "френч", – отметили мировые СМИ.

В конце марта 2014 года СМИ сообщили, что студенты мужского пола, обучающиеся в высших учебных заведениях и колледжах Пхеньяна, обязаны носить прическу, как у руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына. Девушкам в свою очередь рекомендовали выбирать прическу, как у жены лидера КНДР – Ли Соль Чжу. Ранее мужчины в КНДР могли выбирать из 10 разрешенных вариантов причесок, а женщины – из 18.

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