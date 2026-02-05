В новой Конституции предложили закрепить тенге как национальную валюту

Конституционная реформа
172
Айман Аманжолова
корреспондент

Проект новой Конституции подготовлен в результате длительной и системной работы профессиональных юристов, экспертов из различных сфер и представителей гражданского общества. Об этом на восьмом заседании Комиссии по конституционной реформе заявил депутат Мажилиса, лидер партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров, передает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что обсуждение реформы продолжалось более шести месяцев. За это время сотни и тысячи граждан направили свои предложения. По его словам, не только члены Комиссии, но и широкая общественность оценивают данный документ как продуманный, полностью отвечающий современным требованиям и определяющий долгосрочный вектор развития страны. В этой связи депутат предложил вынести проект новой Конституции на всенародное голосование.

«Как член Конституционной комиссии предлагаю после доработки редакций отдельных статей вынести проект новой Конституции на общенациональное голосование – референдум», – заявил он.

Кроме того, Айдарбек Ходжаназаров выступил с инициативой закрепить статус национальной валюты в Основном законе. По его словам, данное предложение поступило от граждан и напрямую связано с вопросами экономической независимости и суверенитета государства.

«Закрепление статуса национальной валюты на конституционном уровне позволит четко определить институциональное значение тенге и обеспечить преемственность государственной политики в сфере финансово-валютного обращения», – пояснил депутат.

Он напомнил, что в настоящее время статус тенге закреплен на законодательном уровне. В соответствии с законом «О Национальном банке Республики Казахстан», национальной валютой страны является тенге. Однако в условиях трансформации мировой финансовой системы, по его мнению, принципиально важно зафиксировать этот вопрос именно на конституционном уровне.

«Это соответствует международной практике. К примеру, в Конституции Азербайджанской Республики прямо указано, что денежной единицей страны является манат. Аналогично в Конституции Армении закреплено, что национальной валютой является армянский драм. В Конституции Кыргызской Республики также четко указано, что национальной денежной единицей является сом. В этой связи считаю целесообразным прямо закрепить в Конституции норму о том, что национальной валютой Казахстана является тенге. В связи с этим предлагаю вынести соответствующую поправку на рассмотрение Комиссии», – заключил депутат Мажилиса.

