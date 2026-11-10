В Новой Зеландии - нашествие пчел

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В Окленде - крупнейшем городе Новой Зеландии зима выдалась слишком теплой, что чрезмерно возбудило пчел. Эксперты Клуба пчеловодов Окленда сообщают новозеландским СМИ, что из-за климатических обстоятельств у пчел сформировались огромные выводки, и им просто не хватает места в старых ульях.

Поэтому пчелиные рои стали захватывать "свободные" пространства. Например, один из них устроился на розовой машине, припаркованной в районе Биркенхед. Жалящих насекомых совершенно не смутило, что внутри транспортного средства, которое они облюбовали, находился человек. Очевидцы рассказали "Радио Новой Зеландии", что водитель, смирившись со своим положением, проспал около двух часов, пока пчелы "не переселились".

Другой инцидент произошел в центре города. Там тысячи пчел полностью облепили дорожный указатель, из-за чего городским смотрителям пришлось перенаправлять потоки пешеходов на другую сторону улицы ради их безопасности.

Заполонили пчелиные рои и пешеходные зоны Окленда.

Для поимки "беглых" колоний и их маток привлекаются волонтеры-пчеловоды, которые аккуратно собирают насекомых в специальные коробки для транспортировки.

Как заявил журналистам президент Клуба пчеловодов Окленда Кен Браун, из-за изменений климата и погодных экстремумов пчеловодство становится все более непредсказуемым. Теплая зима позволила выжить большему числу личинок, сделав выжившие колонии намного сильнее и готовыми к роению гораздо раньше обычного.