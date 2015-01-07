В Новой Зеландии пассажиры успели покинуть самолет до крушения
В Новой Зеландии потерпел крушение пассажирский самолет. Пассажиры и экипаж успели покинуть его за несколько секунд до крушения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Associated Press.
Воздушное судно принадлежало авиакомпании Skydive Taupo, представители которой рассказали, что аварийная ситуация с самолетом произошла в районе озера Таупо (Северный остров Новой Зеландии).
После того, как лайнер начал терять высоту, бортпроводники обеспечили всех парашютами. Пассажиры выпрыгивали из самолета в тандеме с членами экипажа. Последняя пара, в которой один был пилотом, покинула лайнер за несколько секунд до того, как воздушное судно рухнуло в озеро.
Как рассказала пресс-секретарь полиции Ким Перкс (Kim Perks), пассажиры и члены экипажа прошли медицинское обследование. Серьезных травмы никто не получил.
Исполнительный директор Skydive Taupo Рой Клементс заявил, что авария произошла из-за проблем с двигателем. По факту произошедшего будет проведено расследование.