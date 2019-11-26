Свежий выпуск
​В новых условиях
Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Обшарпанные стены, старая мебель... Состояние здешних палат не так давно даже стало темой для видеосюжета в социальных сетях. Оно и понятно: 7 лет заявка на ремонт оставалась невыполненной. В ситуацию вмешались местные депутаты, и финансы, наконец, были выделены из областного бюджета.

Аким района Гайдар Касенов и главврач больницы Руслан Бутембаев в торжественной обстановке перерезали красную ленту и вместе с гостями церемонии осмотрели детское отделение, в том числе светлые уютные палаты, процедурные кабинеты, столовую, гигиенические помещения, большую игровую комнату.

– Наши пациенты здесь получают самое важное и ценное – здоровье, и мы с коллективом очень рады, что для этого теперь созданы комфортные условия, – отметила заведующая отделением Танатхан Хазез.

Нынешний год вообще для больницы сложился удачно: в результате оптимизации на сэко­номленные средства успешно проведена реконструкция отделения анестезиологии и реанимации для оказания экстренной медицинской помощи в рамках ТРИАЖ-системы. Входная группа, приемный покой больницы, доставка тяжелых носилочных пациентов, пандус для лиц с ограничениями – все это приближение медицинской помощи населению. 

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