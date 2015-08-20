В новый фильм о Первом Президенте войдут факты из современной истории Казахстана, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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В шахтерском городе снимается кино. В ближайшие дни здесь планируется отснять кадры, воссоздающие июльские события 1989 года, связанные с забастовкой шахтеров. Они станут частью художественного двухсерийного фильма "Так сошлись звезды" – новой ленты, продолжающей киноэпопею "Путь Лидера" и охватывающей период жизни будущего Первого Президента Казахстана с 1984 по 1991 год.
Об этом сообщил на пресс-конференции, организованной управлением культуры, продюсер Фархат Абдраимов. По его словам, жанр кинопроизведения – драма, и она расскажет о людях и событиях, предшествовавших становлению независимости страны. Съемки состоялись в Алматы и Астане, в одном из районов неподалеку от столицы. В Карагандинской области киногруппе предстоит поработать в Темиртау на Карметкомбинате и в Караганде.
Над картиной трудятся четыре художника-постановщика, что позволяет преобразить и приблизить к воспроизводимому времени обстановку и действие. Задачу облегчают точные детали и подробности встреч с Кунаевым, Брежневым, Черненко, Горбачевым, которые приводит в воспоминаниях Глава государства.
Режиссер картины и автор сценария народный артист России Сергей Снежкин посчитал важным вставить в повествование памятную своим социальным накалом и психологическим напряжением массовую сцену, когда к забастовщикам, много месяцев не получающим зарплату и негодующим от бездействия руководства угольной промышленности, прибыл из Алма-Аты первый секретарь ЦК КПК Нурсултан Назарбаев. Тогда-то и состоялся первый за время стачки конструктивный диалог с рабочими.
Благодаря ему изменился настрой бастующих. Они поверили убедительным аргументам и обещаниям, которые были очень скоро выполнены. Острая ситуация раскрыла новые черты в характере будущего Лидера нации.
На роль Нурсултана Назарбаева режиссер пригласил популярного актера Берика Айтжанова. Первую часть картины авторы намерены показать на большом экране в декабре.