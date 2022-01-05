В новый год без ЧП

Только за сутки на пульт экстренного вызова полиции «102» в столице поступило около 2 тыс. звонков от граждан.

Впрочем, в целом новогодняя ночь в городе прошла спокойно. В этом заверил журналистов начальник столичного департамента полиции Ержан Саденов.

По его словам, за сутки в ходе новогоднего празднования на территории столицы было зарегистрировано 9 преступлений, 6 из которых удалось раскрыть по горячим следам.

На пульт экстренного вызова полиции «102» поступило около 2 тыс. звонков от граждан. В основном они касались нарушений правил дорожного движения, соблюдения тишины в ночное время и семейных скандалов.

На дорогах столицы было зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия. Хотя, стоит отметить, любителей горячительных напитков за рулем нынче оказалось намного меньше, чем в прежние годы. В частности. по информации ДП по городу Нур-Султану, задержан всего один водитель в состоянии алкогольного опьянения.

Также было зафиксировано три случая травмирования граждан из-за неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, двое из них – дети.

Кстати, о пиротехнике. Перед самым праздником мы вместе с сотрудниками управления полиции Сарыаркинского района и специалистами УЧС направились по точкам ее продажи. Сотрудники экстренных служб проводили профилактические беседы с продавцами и проверяли их на наличие лицензии.

Судя по малому числу пунктов продажи пиротехники, к торговле допустили только тех предпринимателей, которые имели на руках все сопроводительные документы, и условия продажи изделий у которых соответствовали правилам пожарной безо­пасности.

Напомним, что в целях обеспечения общественной безопас­ности в период с 15 декабря 2021 года по 12 января 2022-го проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пиротехника», направленное на выявление и пресечение фактов стихийной торговли несертифицированными пиротехническими изделиями, а также без разрешительных документов.

В целом по состоянию на 1 января 2022 года мобильными группами по республике было проведено около 4 100 рейдовых мероприя­тий. В результате выявлено 345 нарушений правил. Из них 320 касались незаконной торговли пиротехнической продукцией, 7 – порядка хранения и перевозки пиротехнических веществ, 13 – порядка их использования.

У нарушителей в общей сложности изъято более 6 тыс. штук несертифицированной пиротехнической продукции. В сравнении с прошлым годом это на 3 тыс. штук меньше.

Кроме того, полицейские провели мониторинг социальных сетей на предмет незаконной реализации товаров и предметов. И в результате выявлено пять таких фактов.

Несмотря на то что сотрудники полиции и ДЧС по всей рес­публике провели почти тысячу разъяснительных мероприятий по безопасному использованию пиротехнических изделий, за сутки празднования Нового года за медицинской помощью обратились 29 граждан, в том числе 18 несовершеннолетних, с травматическими ожогами. Кроме того, в Алматы в результате неправильной установки петард произошло два возгорания хозяйственных построек. К счастью, жертв и пострадавших не было…

Незадолго до начала новогодних праздников министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин отметил, что, к сожалению, ежегодно после новогодних праздников есть пострадавшие – как взрослые, так и дети. Однако в последние годы число их снижается.

− Ежегодно благодаря, наверное, повышению культуры поведения у нас эта цифра снижается. Если в начале 2000-х годов насчитывалось до сотни человек, то сейчас – в пределах 10–20 человек ежегодно, − сказал глава ведомства.

Правда, если говорить о новогодних ЧС в целом, нельзя не упомянуть произошедшее уже в этом году возгорание искусственной елки в городе Таразе. К счастью, жертв и пострадавших в результате пожара на главной площади областного центра не зарегистрировано.

Возвращаясь к столице, подведем итог: в новогодние сутки дежурило 125 бригад скорой помощи. Только за одну смену в Нур-Султане диспетчеры службы «103» приняли 2 300 обращений от граждан и обслужили свыше 1 400 вызовов.