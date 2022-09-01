Общество
В новый учебный год со старыми вопросами
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область

Здания, требующие ремонта и даже аварийные, медленный Интернет, устаревшее оснащение – с таким «букетом» проблем на востоке страны встречают учебный год.

Итогами проверки по ВКО и новой области Абай поделились в региональном департаменте по обеспечению качества в сфере образования. Ряд цифр огорошил. Из 642 школ, где побывали специалисты, в 12-ти здания находятся в аварийном и предаварийном состоянии. В прошлом году таких было девять.

Проблему пробуют решать. Например, идет ремонт школы в пригороде Усть-Каменогорска поселке Шығыс. Здание на 600 мест было построено в 2011 году, стои­мость – почти 800 млн тенге. Минувшей зимой в результате порыва системы водоснабжения фундамент дал усадку, по стенам пошли огромные трещины. Строи­тели смогут завершить работы не раньше октября. До тех пор детям придется ездить на учебу в соседние села, их будут возить на школьных автобусах.

Две новостройки ждут в Курчумском районе. Так, в селе Урунхайка – на берегу заповедного озера Маркаколь – ребятишки учились в деревянной школе 1959 года, сооруженной некогда силами самих местных жителей. В 2018-м служба ЧС запретила эксплуатацию здания. В районе разработали современный проект на 80 мест, но в областном акимате его «зарубили» как дорогостоящий. Документацию отправили на корректировку. В итоге к стройке приступили только в 2021 году, работы до сих пор не завершены. Под занятия выделили помещение сельского мини-центра, видимо, по принципу «в тесноте, да не в обиде».

Один в один ситуация –в селе Жолнускау: строительство новой школы на 50 мест взамен аварийной могло стартовать еще в 2017-м, но в областном акимате распорядились сделать проект более скромным. Поэтому работы начались лишь весной этого года. Первое сентября детям и учителям придется встретить в старом здании.

– В пяти школах требуется капремонт кровли, фасада, внут­ренней отделки, – отметила руководитель департамента Зейнеп Махсутова. – Всего капитальный ремонт нужен 80 школьным зданиям, но финансирование в этом году получили восемь.

Пятая часть всех школ на востоке страны – 128 из 642 – по данным департамента, расположена в приспособленных зданиях. В половине учебных заведений скорость Интернета ниже четырех мегабит, то есть здесь с подключением к Сети огромная проблема. Несмотря на солидный парк школьных компьютеров, 20% являются морально устаревшими. Не работают сотни интерактивных досок – почти 15% от общего числа. Львиная доля школ (62%) по-прежнему укомплектована старыми предметными кабинетами естественных дисциплин.

– Не везде есть спортивные залы, – дополнительно пояснила руководитель департамента. – И только 43% из них имеют соответствующее оснащение.

Вместе с тем в День знаний все 642 школы Восточного Казах­стана и области Абай готовятся распахнуть двери. Уже известно, что они переходят на пятидневную учебную неделю. В оба региона практически полностью доставлены новые учебники. Учащихся из многодетных и малообеспеченных семей обеспечили школьной формой, обувью, им выдали бесплатные проездные билеты. Всего за парты в Восточном Казах­стане сядут 95 тыс. учащихся, в области Абай – примерно 102 тыс. ребят.

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