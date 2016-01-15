В НПП готовы содействовать стабилизации курса тенге

Экономика
Ксения Воронина
Фото с сайта palata.kz
Национальная палата предпринимателей "Атамекен" готова внести свой вклад в стабилизацию курса национальной валюты. Об этом в рамках рабочей встречи с дирекцией и членами регионального совета Палаты предпринимателей Алматы заявил председатель президиума НПП Тимур Кулибаев, передает Kazpravda.kz.

"Ситуация, происходящая с обменным курсом национальной валюты, происходит не из-за решений конкретных людей. Все мы знаем, что это вопрос макроэкономики, корректировка платежного баланса страны отражает цены на нефть. Это процессы, не зависящие от нас, мы не можем на них повлиять. Мы не можем тратить средства Национального фонда для искусственного поддержания курса нацвалюты. Если ситуация останется прежней, страна может лишиться своих резервов за 3 года. Но в то же время мы понимаем, что волатильность тенге не может быть такой высокой, какой она представлена сейчас, это усложняет планирование бизнеса. Вопросы стабилизации курса тенге и ликвидности мы будем обсуждать на высоком уровне, с Национальным банком и банками второго уровня", – отметил Кулибаев.

Он добавил, что в нынешней непростой экономической ситуации важно найти золотую середину, чтобы сдержать высокую волатильность и сохранить средства Национального фонда.

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