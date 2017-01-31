​В НЦПЧ новый руководитель

Как сообщила пресс-служба уполномоченного, Серик Оспанов родился 1 июля 1964 года в Гурьеве. В 1986 году окончил Казахский политехнический институт, в 2000-м – Алматинский государственный университет им. Абая. Был депутатом Мажилиса Парламента РК трех созывов.

Представляя нового руководителя, омбудсмен выразил уверенность в том, что знания и значительный опыт деятельности в органах государственного управления и Парламенте страны позволят ему активно работать в национальном правозащитном учреждении.

Ранее с 2002 по 2016 год Национальный центр по правам человека возглавлял Вячеслав Калюжный.

Ольга Львова

Инциденты не должны повториться

Государственные органы должны нести ответственность за IT-безопасность своих сайтов, считают в Министерстве информации и коммуникаций РК.

Как известно, на прошедших выходных МИК зафиксировало несколько инцидентов со взломом интернет-ресурсов местных исполнительных и представительных органов, а также подведомственных организаций центральных госструктур.

Всего службой реагирования на компьютерные инциденты РГП «ГТС» МИК РК зафиксированы взломы 21 интернет-ресурса. По всем произошедшим инцидентам владельцам ресурсов направлены уведомления с целью устранения последствий взлома. По имеющимся данным, большинство интернет-ресурсов расположены на одном сервере и имеют одинаковые уязвимости, сообщили в ведомстве.

Данные случаи стали возможными из-за отсутствия контроля со стороны владельцев интернет-ресурсов за своев­ременным обновлением системы управления содержимым (CMS), обеспечением надлежащей защиты, своевременным обнаружением инцидентов, а также заключения договоров на сопровождение интернет-ресурсов с недобросовестными поставщиками.

В настоящее время принимаются все необходимые меры по недопущению подобных инцидентов в будущем, заверили в МИК.

Фарида Ахметова

На расстоянии от бухгалтерии

Новые сервисные технологии пришли на помощь бухгалтерам промышленного гиганта в Темиртау, где трудятся несколько тысяч работников. Первый в стране проект «Табуляграмма – через банкомат» разработан и реализован совместными усилиями специалистов металлургической компании АО «АрселорМиттал Темиртау» и двух банков.

Табуляграмма – это ведомость о начислении заработной платы. С января металлурги и шахтеры впервые имеют возможность распечатывать этот расчетный лист в банкоматах на территории страны. Это экономит время, сохраняет конфиденциальность личных данных, несет оперативность в получении выписок по денежным операциям.

Табуляграмма содержит необходимую для получателя информацию обо всех видах начислений, отработанных часах, удержаниях, сумме к выплате и выдается на двух языках. По мнению финансового директора АО «АрселорМиттал Темиртау» Ашока Кумара Сонталия, это уникальный проект, и он может прийти и в другие компании.

Наталья Рыжкова