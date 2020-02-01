В Нур-Султан прибыл Госсекретарь США Майкл Помпео

Политика
Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл сегодня с визитом в Нур-Султан. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает Inform.kz.
Ожидается, что Госсекретарь США обсудит с руководством страны перспективы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.
Согласно информации, в рамках визита предусмотрены встречи Майкла Помпео с руководством республики и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.
Ранее сообщалось, что визиты Майкла Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр были запланированы на период с 3 по 7 января. Казахстан он должен был посетить 5 января. 2 января стало известно, что государственный секретарь США отложил запланированную поездку в пять стран, включая Казахстан, из-за беспорядков у здания американского посольства в Багдаде.
Ожидается, что Госсекретарь США обсудит с руководством страны перспективы двустороннего и регионального сотрудничества, а также актуальные вопросы глобальной повестки.
Согласно информации, в рамках визита предусмотрены встречи Майкла Помпео с руководством республики и министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.
Ранее сообщалось, что визиты Майкла Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и на Кипр были запланированы на период с 3 по 7 января. Казахстан он должен был посетить 5 января. 2 января стало известно, что государственный секретарь США отложил запланированную поездку в пять стран, включая Казахстан, из-за беспорядков у здания американского посольства в Багдаде.