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​В Нур-Султан приедут гранды
Аскар Бейсенбаев

С тремя набранными очками завершил очередное выездное турне столичный «Барыс», побывавший с визитами в Минске, Ярославле и Казани. При этом столичные хоккеисты установили несколько интересных достижений. К примеру, они пять раз подряд сыграли в овертаймах, а также в десяти поединках подряд в обязательном порядке набирали хотя бы одно очко.

Как мы уже сообщали ранее, в первом выездном поединке наши хоккеисты обыграли динамовцев из Беларуси по буллитам с итоговым счетом 2:1. Вполне могли «хищники» выиграть и в Ярославле, где вели со счетом 2:0, но в итоге довели игру до очередного овертайма, где и пропустили решающий гол от «Локомотива».

Традиционно неудачно «Барыс» выступает против казанского «Ак барса». На этот раз «барсы» из Татарстана добились победы в основное время со счетом 3:2, при этом одну из шайб у казахстанцев не засчитали. Игра носила очень упорный характер и была признана одной из лучших на неделе в КХЛ.

Следующие три поединка «Барыс» проведет у себя дома. В гости к нам пожалуют гранды КХЛ – магнитогорский «Металлург», московский ЦСКА и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Из казахстанских команд, играющих в Высшей хоккейной лиге, на прошлой неделе выступало лишь усть-каменогорское «Торпедо». Восточноказахстанцы побывали с визитом в Нефтекамске, где уступили местному «Торосу» – 1:2.

В чемпионате Казахстана лидер первенства – кокшетауский «Арлан» – до 9 очков увеличил отрыв от преследующего его «Алматы». На прошедшей недели оба клуба встречались с новичками национального первенства «Актобе» и ташкентским «Хумо» и к удивлению специалистов потеряли пару баллов в борьбе с ними.

Так, акмолинские «волки» впервые побывали в столице Узбекистана, где в первом поединке уступили местной команде в овертайме с итоговым счетом 1:2, а во втором взяли реванш – 3:1.

В это же время «Алматы» принимал «Актобе». В первой встрече хозяева были более чем убедительны, победив 3:0, а в повторном поединке уступили 1:3.

В других встречах были зафиксированы следующие результаты: «Темиртау» принимал «Горняк» из Рудного и, добившись уверенной победы (5:1), затем уступил в овертайме (1:2); «Астана» дома прогнозируемо дважды уступила усть-каменогорскому «Алтай Торпедо» (0:3 и 1:3), а в Петропавловске местный «Кулагер» вначале проиграл «Иртышу» из Павлодара (2:5) , а потом одержал разгромную победу (5:0). 

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