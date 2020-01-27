В Нур-Султане из-за снежной бури объявили ЧС

Общество
Жанат Тукпиев
Фото: tengrinews.kz
В столице Казахстана объявлена чрезвычайная ситуация из-за сильного бурана. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил заместитель министра внутренних дел РК Юрий Ильин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"По Нур-Султану объявлена чрезвычайная ситуация. Она прошла регистрацию в управлении юстиции", – сказал Ильин.

По его словам, в данное время готовится заседание комиссии по ЧС в шести регионах.

"Там, где имеются затруднения в обеспечении населенных пунктов, будет объявляться ЧС. Причина объявления ЧС связана с проблемой жизнеобеспечения, своевременной доставки людей к местам проживания и к месту работы, а также обеспечения продуктами питания и медицинскими услугами. В зависимости от обстановки на территории, акиматы в регионах принимают решения об объявлении ЧС" , – резюмировал Ильин.

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