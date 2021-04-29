В Нур-Султане количество участвующих в проекте "Ashyq" учреждений достигло 222

Коронавирус
Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
В столице растет число объектов предпринимательства, желающих работать с проектом "Ashyq", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Несмотря на запреты, люди игнорируют домашний карантин. Это подтверждается посещением ими объектов-участников проекта "Ashyq". В рамках реализации проекта установлено более 700 фактов нарушения домашнего карантина в апреле, в том числе около 300 больными и более 400 контактными лицами. В настоящее время в Нур-Султане в проекте "Ashyq" участвуют 222 субъекта предпринимательства. Основная цель внедрения проекта - не допустить посещение общественных мест инфицированными или контактными лицами, а также дать возможность бизнесу не останавливать работу в любом районе города", - сказала главный государственный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова.

Она напомнила, что при входе в заведение, работающее с проектом, посетители сканируют QR-код, который выявляет их статус.

"Красный" статус выдается человеку, сдавшему ПЦР-тест, и у которого выявлен коронавирус. Обладатели такого статуса должны строго соблюдать режим самоизоляции в домашних условиях. Этот статус исключается через 14 дней после положительного результата ПЦР-пробы.

"Желтый" статус присваивается контактным лицам. Им запрещено посещать другие общественные места, при этом они могут приобретать продукты или посещать аптеки у дома. Этот статус меняется на "синий" через 14 дней после контакта с человеком, у которого ПЦР-тест показал положительный результат.

"Синий" статус означает свободное передвижение кроме мест, где требуется ПЦР-тест (например, в аэропорту).

"Зеленый" статус присваивается лицам, ПЦР-тест которых оказался отрицательным и этот результат есть в базе данных. Посетители с "зеленым" статусом могут передвигаться без ограничений.

"Учреждения, использующие это приложение, не освобождаются от соблюдения санитарных норм. Но риск заражения минимизируется. Если объекты предпринимательства не регистрируют посетителей в течение трех дней, алгоритм работы считается нарушенным. По результатам работы мониторинговых групп деятельность данного объекта будет разрешена только через две недели. А если это действие повторится еще раз, то таким объектам запретят работать в течение двух месяцев", - добавила Сархат Бейсенова.

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