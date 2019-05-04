В Нур-Султане обсудили перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества с Великобританией

Политика
Айдана Демесинова
В Министерстве иностранных дел состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Бейбута Атамкулова с Торговым посланником Премьер-министра Великобритании по Казахстану - баронессой Эммой Николсон. Стороны обсудили текущее положение и перспективы расширения торгово-экономического сотрудничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На встрече обсудили новый формат работы с МИД РК в рамках переданных функций по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны. В ходе обмена мнениями стороны рассмотрели актуальные вопросы защиты прав иностранных инвесторов, а также подготовку к проведению Второго казахстанско-британского инвестиционного форума, запланированного на октябрь текущего года в Лондоне.

"Другой темой прошедшей в МИД РК встречи стало развитие взаимовыгодного сотрудничества Казахстана и Великобритании в рамках инициативы «Один пояс, один путь», активно продвигаемой в настоящее время КНР. Такое взаимодействие открывает всем сторонам дополнительные возможности по выходу на новые рынки сбыта, привлечения капитала и инновационных технологий. Британская сторона была проинформирована о работе морского порта Ляньюньган, "сухого" порта в Хоргосе и совместных промышленных проектах РК и КНР. Кроме того, большой интерес британской делегации вызвали такие перспективные направления двусторонних отношений как образование, здравоохранение, цифровые технологии, сельское хозяйство, логистика и транспортный транзит и др", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по итогам встречи собеседники достигли взаимопонимания по широкому комплексу обсуждаемых вопросов и подтвердили твердый настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства по всему спектру двусторонних отношений.

Стоит отметить, что Великобритания входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана. Объем валовых прямых инвестиций из Соединенного Королевства в период с 2005 по 2018 гг. составил порядка 13,3 миллиарда долларов США. На данный момент в РК зарегистрировано более 860 юридических лиц, филиалов и представительств с британским участием, из которых активную деятельность ведут более 500 компаний.

Баронесса Николсон находится в Казахстане с 28 апреля. В рамках своего визита британский политик приняла участие в нефтегазовом форуме в Атырау, провела встречи с Премьер-министром РК Аскаром Маминым, министром здравоохранения Елжаном Биртановым, председателем правления АО "ФНБ "Самрук-Казына" Ахметжаном Есимовым, а также с представителями казахстанско-британских деловых кругов.

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