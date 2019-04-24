В Нур-Султане очередники из социально уязвимых слоев населения получат порядка 1 900 квартир

Общество
Айдана Демесинова
Фото из открытых источников
В текущем году горожане из социально уязвимых категорий населения получат порядка 1 900 квартир. Об этом на встрече с многодетными матерями, прошедшей накануне, сообщил аким столицы Бахыт Султанов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.   

По словам Бахыта Султанова, на сегодня в очереди на жилье стоят 20 тысяч человек, которые относятся к социально уязвимым слоям населения, в том числе многодетные семьи, малоимущие граждане, люди с инвалидностью.

"В прошлом году, согласно средствам из бюджета, было выделено 188 квартир для людей из этой очереди. В этом году за счет дополнительно выделенных средств планируется выдать 1800–1900 квартир. Теперь эта очередь будет двигаться быстрее", – сообщил Бахыт Султанов.

В столичном акимате отметили, что в Нур-Султане проводится ряд мероприятий, направленных на социальную защиту многодетных семей. Например, для детям с ограниченными возможностями и инвалидам детства, старше 18 лет и их опекунам выдается бесплатный проездной билет для проезда на общественном транспорте. Дети из многодетных семей, являющиеся учениками с 1 по 11 класс, с нового учебного года будут обеспечиваться горячим питанием.

"Нур-Султан – это единственный город, который такую помощь оказывает. Вы знаете, мы всех детей с 1 по 4 класс обеспечиваем в школах горячим питанием. А теперь такая помощь будет оказываться детям из многодетных семей, вплоть до 11 класса", – пояснил Султанов.







Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Токаев лично вмешался в дело задержанного в Польше казахстанца: подробности
Застрявших в горах подростков спасли в Алматинской области
В Туркестанской области эвакуировали 81 человека из зоны подтопления
Казахскую тазы представили на международной выставке
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
В Караганде детям возвращают слух с помощью имплантации
Alibaba может войти в совет по развитию ИИ при Президенте РК
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Спасатели устроили гендер-пати для коллеги в СКО
Открыт прием заявок на президентские премии и гранты в СМИ
Конституция отражает новую модель отношений государства и личности - Эдуард Полетаев
В Астане прошла экологическая акция у водоемов
Турнир по футболу «Кубок дружбы» объединил конфессии в Астане
Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуждение
«Фонд фондов» Казахстана привлек $95 млн для ИИ-проектов
Больше чем игра: как борьба за наследство привела астанчан на большую сцену
«Чемпионы на льду»: мировые фигуристы устроили шоу в столице
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Когда яблони цветут
Королевство Нидерландов передало Жамбылской области 40 тысяч луковиц тюльпанов
Дети и взрослые все чаще становятся жертвами – Президент о проблеме одичавших собак
Глава государства наградил активных участников акции «Таза Қазақстан»
Президент ознакомился с деятельностью Фонда развития креативных индустрий
Патриотичная молодежь всегда и везде выступает двигателем перемен – Токаев
Помогут цифровые технологии
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Лазерный луч защитит на дороге
В центре внимания – редкоземельные материалы
Не допускать давления на бизнес
Растет интерес к Алматы
Малая гидроэнергетика: не навредить экологии
Глава государства заслушал доклады руководителей ответственных госорганов
Токаев посадил дерево в столичном парке «Самал»
В шаге от элиты
Золото завоевала инспектор СОБРа
Ответственное и осознанное участие
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб

Читайте также

Проект изменений в системе автострахования вынесли на обсуж…
Вручены государственные награды от имени Президента
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Даны конкретные поручения

