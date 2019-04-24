В Нур-Султане очередники из социально уязвимых слоев населения получат порядка 1 900 квартир

В текущем году горожане из социально уязвимых категорий населения получат порядка 1 900 квартир. Об этом на встрече с многодетными матерями, прошедшей накануне, сообщил аким столицы Бахыт Султанов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
По словам Бахыта Султанова, на сегодня в очереди на жилье стоят 20 тысяч человек, которые относятся к социально уязвимым слоям населения, в том числе многодетные семьи, малоимущие граждане, люди с инвалидностью.
"В прошлом году, согласно средствам из бюджета, было выделено 188 квартир для людей из этой очереди. В этом году за счет дополнительно выделенных средств планируется выдать 1800–1900 квартир. Теперь эта очередь будет двигаться быстрее", – сообщил Бахыт Султанов.
В столичном акимате отметили, что в Нур-Султане проводится ряд мероприятий, направленных на социальную защиту многодетных семей. Например, для детям с ограниченными возможностями и инвалидам детства, старше 18 лет и их опекунам выдается бесплатный проездной билет для проезда на общественном транспорте. Дети из многодетных семей, являющиеся учениками с 1 по 11 класс, с нового учебного года будут обеспечиваться горячим питанием.
"Нур-Султан – это единственный город, который такую помощь оказывает. Вы знаете, мы всех детей с 1 по 4 класс обеспечиваем в школах горячим питанием. А теперь такая помощь будет оказываться детям из многодетных семей, вплоть до 11 класса", – пояснил Султанов.