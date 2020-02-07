Общество
В Нур-Султане организовали бесплатные курсы по изучению казахского языка
Столичным Управлением по развитию языков и архивным делам совместно с государственным учреждением "Руханият" во всех районах Нур-Султана начата работа по бесплатному обучению государственному языку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Наряду с государственным языком предусмотрено обучение латинской графике.

"В прошлом году около 1 500 горожан обучили казахскому языку по пяти уровням. Еще 854 жителя столицы изъявили желание изучать латинскую графику. Среди них были госслужащие, специалисты оборонной отрасли, представители СМИ. Для их удобства в четырех районах столицы функционировали учебные кабинеты. Занятия проводились три раза в неделю в течение всего года. В этом году мы также будем проводить эту работу на регулярной основе. Дополнительную информацию можно получить в социальных сетях на страницах учреждения "Руханият", - рассказала руководитель отдела по обучению языкам и методической работе Гульнара Камашева.

Организация языковых курсов осуществляется на основе закона "О языках в Республике Казахстан" и государственной программы по реализации языковой политики на 2020-2025 годы, напомнили в пресс-службе.

Жители города могут записаться на курсы казахского языка по адресам: для жителей районов "Алматы", "Есиль" – проспект Кошкарбаева, 50 и проспект Кабанбай батыра, 8, кабинет 213; для жителей районов "Алматы" и "Байконыр" – улица М. Габдуллина, 5, кабинет 304; для жителей районов "Сарыарка" и "Байконыр" – проспект Республики, 42, кабинет 7.

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