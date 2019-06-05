В Нур-Султане открылся центр городских услуг iQala
Айдана Демесинова
В столице открыли центр городских услуг iQala. В церемонии открытия приняли участие аким города Бахыт Султанов и председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"На сегодняшний день мы автоматизировали 10 видов коммунальных услуг. Мы оказываем более 15 консультационных услуг, в том числе консультации по программе "1000 мест". В течение месяца мы хотим довести наши услуги до 100 видов. Здесь будут присутствовать все коммунальные службы города. А также представлены управление образования, соцзащиты и здравоохранения", - проинформировал гостей первый заместитель председателя правления АО "СПК "Astana" Темирлан Нургисаев.
Он отметил, что до конца года в центре будут доступны композитные услуги. Сейчас житель столицы при подключении новой квартиры к службам ЖКХ вынужден обращаться в несколько коммунальных служб, собирать десятки документов. С подключением композитных услуг в Центр, исключается необходимость в обращении в несколько организаций, будет работать принцип "Одно обращение - один результат".
"Наши граждане будут один раз сдавать документы и получать все договора в одном месте: вода, свет, тепло, все. То же самое касается бизнеса. Мы хотим довести автоматизацию услуг до того, чтобы в одном месте при сдаче одних документов получать все разрешительные документы. Мы будем оказывать консультационные услуги: как открыть бизнес, как получить место по программе "1000 мест", как получить кредиты, субсидии в рамках программ. Можно будет прийти всего с одним документом и оформить бизнес. Например, подать заявку на получение земли для построения магазина, получить лицензию и так далее", - рассказал Нургисаев.
В свою очередь аким Нур-Султана отметил, что первая буква "i" подразумевает, что система интеллектуальная. Она будет направлена на минимизацию контактов, максимальное ускорение получения различных услуг, консультаций и разрешений.
"Эта система будет подталкивать нас быстрее оцифровать всю систему принятия решений при подключении к тем или иным точкам инфраструктуры: теплу, к свету, к газу при согласовании архитектурных решений, своих проектов, получении земельных разрешений, - прокомментировал Бахыт Султанов. - В идеале все это перейдет в сеть, и предприниматель без каких-либо контактов, не за 5 лет мытарств, когда он бегает, сначала выбивая разрешение на землю, потом бегает за разрешениями на подключение, потом долго получает архитектурные решения и так далее. Так проходит 5 лет, за которые он уйму денег вкладывает в проект, и уже сам по себе проект дорожает, когда входит в стадию строительства. Потом еще возникает куча различных препонов во время строительства, и к завершению строительства его объект уже и по технологиям отстал, и морально устарел. Это приводит ко многим проблемам. Новые создаваемые системы будут позволять для предпринимателей снижать свои издержки, и это в конечном итоге будет влиять и на цену, и на тарифы, и на стоимость квадратных метров жилья", - заключил градоначальник.
В перспективе, в Центре будет представлено около 25 компаний, планируется охватить порядка 130 видов услуг.
Стоит отметить, что в рамках проекта iQala заработают специальный интернет-портал и мобильное приложение, которые предоставят возможность получать городские услуги в режиме online.
iQala – это новый формат взаимодействия жителей и городских властей. Фронт-офис iQala объединит услуги управлений акимата, коммунальных и муниципальных служб города, институтов поддержки и развития предпринимательства по уже знакомому казахстанцам принципу "одного окна".
Фронт-офис Центра городских услуг iQala будет работать в будние дни с 9 до 18 часов по адресу: пр. Кошкарбаева, 29.