В Нур-Султане продолжается прием заявок на участие в конкурсе “Мерейлі Отбасы”

В Нур-Султане продолжается приём заявок на участие в национальном конкурсе “Мерейлі отбасы-2022”, который направлен на популяризацию семейных ценностей и повышение института семьи, передает официальный сайт акимата столицы.

Принять участие в конкурсе могут все семьи, кандидатуры могут также предлагать местные исполнительные органы и юридические лица.

Прием заявок продлится до середины июня. Стоит отметить, что количество конкурсантов в столице растет ежегодно. В 2018 году заявку подала 51 семья, в 2019 году - 63 семьи, в 2021 году – уже 120.

Основными целями конкурса “Мерейлі Отбасы” являются укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответственного брака; повышение ответственности родителей в воспитании детей; пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и престарелых родителях; продвижение положительного имиджа казахской семьи.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 15 мая и по 15 июня на электронную почту: mereyliotbasy2022_ns@mail.ru (в pdf формате). Подробную информацию об условиях участия можно узнать по телефонам: 8 7172 55 67 01, 8 7172 55 67 08.