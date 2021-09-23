22-23 сентября 2021 года в онлайн-формате проходит IХ Форум машиностроителей Казахстана
и первая международная специализированная Выставка по машиностроению и металлообработке «Kazakhstan Machinery Fair 2021»,
передает Kazpravda.kz
.
Организаторами форума выступают Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Союз машиностроителей Казахстана при поддержке Правительства Республики Казахстан.
В этом году форум проходит под девизом «Машиностроение Казахстана в новой реальности!».
Особая значимость форума состоит в том, что на его площадке формируется стратегия развития не только машиностроительной отрасли, но и обрабатывающей промышленности страны
, разрабатываются новые механизмы обеспечения машиностроительных предприятий доступным сырьем и развития местного содержания.
В рамках форума проходит пленарное заседание с участием представителей государственных органов, иностранных компаний и отечественных машиностроителей. На панельных дискуссиях обсудят ход реализации Дорожной карты развития машиностроения на 2019-2024 годы, вопросы подготовки кадров для отрасли машиностроения.
Вместе с тем состоятся секционные заседания по приоритетным подотраслям машиностроения (нефтегазовое, железнодорожное, электротехническое, машиностроение для горно-металлургического комплекса, автомобилестроение и сельхозмашиностроение).
Особое внимание будет уделено созданию и развитию базовых производств для повышения конкурентоспособности отрасли машиностроения, а также регулированию и развитию местного содержания в закупках недропользователей твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья.
По итогам работы форума будут выработаны конкретные рекомендации по дальнейшему развитию отрасли машиностроения, которые будут направлены в адрес Правительства страны для совместного решения поставленных задач. Объем производства в отрасли за 8 месяцев текущего года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1,4 трлн тенге.
Динамично развиваются: сельскохозяйственное машиностроение – рост на 300%, железнодорожное – на 45%, электротехническое – на 28%, горно-металлургическое и нефтегазовое – рост по 11%.
На сегодня в отрасли работают более 3 тысяч предприятий, на которых занято порядка 119 тысяч человек.
В целом за 10 лет индустриализации в машиностроении реализовано 135 проектов на 400 млрд тенге, в планах до 2025 года – 14 проектов на 160 млрд тенге.