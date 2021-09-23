В Нур-Султане проходит IХ Форум машиностроителей Казахстана

22-23 сентября 2021 года в онлайн-формате проходит IХ Форум машиностроителей Казахстана и первая международная специализированная Выставка по машиностроению и металлообработке «Kazakhstan Machinery Fair 2021», передает Kazpravda.kz.

Организаторами форума выступают Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, Союз машиностроителей Казахстана при поддержке Правительства Республики Казахстан.

В этом году форум проходит под девизом «Машиностроение Казахстана в новой реальности!».

Особая значимость форума состоит в том, что на его площадке формируется стратегия развития не только машиностроительной отрасли, но и обрабатывающей промышленности страны, разрабатываются новые механизмы обеспечения машиностроительных предприятий доступным сырьем и развития местного содержания.

В рамках форума проходит пленарное заседание с участием представителей государственных органов, иностранных компаний и отечественных машиностроителей. На панельных дискуссиях обсудят ход реализации Дорожной карты развития машиностроения на 2019-2024 годы, вопросы подготовки кадров для отрасли машиностроения.

Вместе с тем состоятся секционные заседания по приоритетным подотраслям машиностроения (нефтегазовое, железнодорожное, электротехническое, машиностроение для горно-металлургического комплекса, автомобилестроение и сельхозмашиностроение).

Особое внимание будет уделено созданию и развитию базовых производств для повышения конкурентоспособности отрасли машиностроения, а также регулированию и развитию местного содержания в закупках недропользователей твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья.

По итогам работы форума будут выработаны конкретные рекомендации по дальнейшему развитию отрасли машиностроения, которые будут направлены в адрес Правительства страны для совместного решения поставленных задач.

Объем производства в отрасли за 8 месяцев текущего года вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 1,4 трлн тенге.

Динамично развиваются: сельскохозяйственное машиностроение – рост на 300%, железнодорожное – на 45%, электротехническое – на 28%, горно-металлургическое и нефтегазовое – рост по 11%.

На сегодня в отрасли работают более 3 тысяч предприятий, на которых занято порядка 119 тысяч человек.

В целом за 10 лет индустриализации в машиностроении реализовано 135 проектов на 400 млрд тенге, в планах до 2025 года – 14 проектов на 160 млрд тенге.

