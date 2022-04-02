В Нур-Султане прошел турнир по волейболу среди военнослужащих

В рамках XII Спартакиады Вооруженных сил Республики Казахстан в столице состоялся чемпионат Центрального аппарата Министерства обороны по волейболу.

За победу в соревнованиях боролись 34 команды, представляющие структурные подразделения Министерства обороны и Генерального штаба.

В упорной борьбе первое место заняли представители Департамента боевой подготовки. В финале они одержали победу над командой Центра метрологического обеспечения и стандартизации. Замкнула тройку призеров команда Департамента кадров.

Среди главных управлений лучшими стали военнослужащие Главного управления военной инфраструктуры. Второе место заняла команда Управления начальника тыла и вооружения. Третьими стали представители Главного управления военной полиции.

— Развитию физической культуры в Вооруженных силах придается огромное значение. Основной целью является привлечение военнослужащих к регулярным занятиям спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства военнослужащих, — проинформировал начальник Центрального спортивного клуба Министерства обороны Айталап Кургамбаев.

Победители и призеры соревнований в торжественной обстановке были награждены грамотами, медалями и подарками.