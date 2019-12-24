Общество
В Нур-Султане прошла новогодняя ёлка для детей-сирот и детей с особыми потребностями
Детская новогодняя ёлка прошла в Нур-Султане. На мероприятие пригласили 200 детей с особыми потребностями, детей-сирот, центра социального обслуживания "Нұрлы жүрек", SOS детской деревни, детей, находящихся под опекой и на патронатном воспитании, специализированной коррекционной школы-интернат, учащихся коррекционных и инклюзивных классов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.



С наступающим Новым годом детей поздравил аким столицы Алтай Кульгинов.



"Сегодня мы специально для вас организовали ёлку, чтобы создать праздничное новогоднее настроение. Эта президентская елка предназначена для вас. Целый год вы трудились, желаю вам хороших отметок в школе, чтобы слушались родителей, исполнения ваших задуманных планов, пусть сбываются ваши мечты. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия. Чтобы Новый год был ещё лучше и не менее ярче! Государство всегда будет поддерживать и помогать вам и вашим семьям", - сказал градоначальник.





Для детей организовали красочное шоу-представление с участием супер-героев из мультфильмов, каждому ребёнку подарили сладкие подарки и сертификаты на 100 тысяч тенге.



Алтай Кульгинов отметил, что год был результативным. В республиканских олимпиадах ученики завоевали 103 награды, из них 21 золотая, 46 серебряных и 36 бронзовых медалей. В международных рейтинговых олимпиадах и научных конкурсах в Америке, Бразилии, Иране, Индонезии, Болгарии, Грузии, России, Китае, Южной Корее, Японии учащиеся столицы завоевали 53 медали, из них 9 золотых.




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