В Нур-Султане проводится расследование по факту избиения 7-летнего ребенка
Сотрудниками полиции г.Нур-Султан проводится расследование по факту избиения 7-летнего ребенка, передает Kazpravda.kz.
По информации ДП Нур-Султана, в приемный покой городской больницы поступил несовершеннолетний с телесными повреждениями, множественными гематомами и ссадинами.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья".
В ходе расследования полицейскими было установлено, что 7-летний ребенок проживает с матерью и ее сожителем.
Проведя полное и всестороннее расследование по данному делу, а также необходимые экспертизы, следователи пришли к выводу, что ребенок периодически подвергался домашнему насилию со стороны сожителя матери.
"Так, по словам мальчика, пока его матери не было дома, то есть в дневное время суток, сожитель избивал его. Бывало, что в качестве наказания ему не давали спать ночью и заставляли до утра учить таблицу умножения. Домашние истязания ребенка происходили периодически", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на основании показания свидетелей, а также в ходе проведения необходимых следственных действий, сожитель матери пострадавшего ребенка был признан подозреваемым по фактам избиения. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП г. Нур-Султан.
В настоящее время досудебное расследование по уголовному делу продолжается.