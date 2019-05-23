В Нур-Султане пройдет I чемпионат Центральной Азии по бодибилдингу
Жанат Тукпиев
В столице Казахстана пройдет I чемпионат Центральной Азии по бодибилдингу. Об этом на пресс-конференции в Нур-Султане сообщил президент Республиканской федерации бодибилдинга IFBB Александр Колюка, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Фитнес и бодибилдинг развиваются стремительно, но вид спорта все равно достаточно молодой. Один из ярких представителей, который дал толчок развитию этому, – Арнольд Шварценеггер. Он популяризировал бодибилдинг в качестве вида спорта. Наши спортсмены выигрывали турниры, которые организовывал он. В прошлом году наш соотечественник Сергей Серещев выиграл приз от Шварценеггера. Этот вид спорта становится более популярным с каждым годом. Предстоящее событие будет очень длительным – начнется с утра и закончится только вечером. Много номинаций, интересных и красивых спортсменов – у нас эстетический вид спорта, визуальное представление о красоте человеческого тела", – сказал Колюка.
Он отметил, что подготовка спортсменов подразумевает собой соблюдение серьезной диеты и проявление силы воли.
"Спортсмены готовятся и выходят на соревновательную форму месяцами, в зависимости от генетики это может быть и шесть месяцев, причем речь о подготовительном периоде. То, что будет на сцене, станет большим этапом, симбиозом тренерских усилий, силы воли и знаний. Это спорт не для многих. Категорий, в которых будет по 40-50 человек, не будет. Люди изначально готовятся, сложная подготовка, поэтому категории будут из 10-12 человек", – добавил Колюка.
Он также отметил, что задача федерации IFBB – оказывать поддержку и развивать спортсменов, которые хотят попасть в соревновательный бодибилдинг.
"При этом Национальная федерация IFBB в Казахстане активно работает в этом направлении, как с Национальным олимпийским комитетом, так и с Дирекцией по развитию спорта в стране", – заключил Колюка.
В свою очередь председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев отметил, что проведение данного турнира свидетельствует о том, что в Казахстане уделяется должное внимание развитию этого вида спорта.
"Я желаю процветания и успехов. Пусть победит сильнейший", – сказал Сапиев.
Напомним, 24-26 мая в столице пройдет I чемпионат Центральной Азии по бодибилдингу. Призовые места будут распределены по категориям среди юниоров и взрослых: классический бодибилдинг, бодибилдинг, мэнс-физик, вумэнс- физик, фитнес, бодифитнес и фитнес бикини. Чемпионат проведут по правилам Международной федерации бодибилдинга – IFBB. В финал выйдут шесть лучших спортсменов из каждой категории.
По результатам соревнований спортсмены получат титулы, награды международного стандарта, а также PRO-карты.