В Нур-Султане снизят скорость движения на выделенных полосах Bus Lane
Инга Селезнёва
Аким столицы Бахыт Султанов поручил ограничить скорость движения транспортных средств по выделенным полосам Bus Lane, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.
"По итогам заседания в городском акимате Бахыт Султанов отметил, что контроль за безопасностью дорожного движения будет ужесточен, и дал поручения руководителям городских управлений. Департаменту полиции и управлению транспорта и развитию дорожно-транспортной инфраструктуры поручено: ограничить скорость движения транспорта по выделенным полосам Bus Lane в попутном направлении основного потока до 40 км/ч, во встречном направлении – до 30 км/ч; уменьшить размеры предупреждающих и запрещающих дорожных знаков", – говорится в сообщении.
В том числе, управлению общественного здравоохранения дано поручение провести комплексный забор анализов у всех водителей и консультантов на предмет выявления наркотических средств, фактов хронических заболеваний, включая гипо – и гипертензию (повышенное/пониженное давление).
"Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и ТОО "Астана LRT" поручено провести работу по цифровизации прохождения процедуры медицинского освидетельствования водителями общественного транспорта. Департаменту полиции совместно с управлением по инвестициям и развитию предпринимательства поручено ужесточить контроль над исполнением постановления акимата об ограничении движения грузового транспорта; внедрить автоматическую фиксацию нарушений об ограничении движения грузового транспорта посредством системы "Сергек", – поручил аким столицы.
Напомним, в столице на проспекте Кабанбай батыра произошло крупное ДТП с участием трех пассажирских автобусов. В результате ДТП погибли два человека. Позднее стало известно, что по факту ДТП начато досудебное расследование.