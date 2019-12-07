В Нур-Султане сожгли тонны зараженных турецких гранатов

Столичная территориальная инспекция Минсельхоза в ходе карантинного фитосанитарного контроля плодов граната из Турции выявила 2 318кг ягод, зараженных опасным карантинным вредителем - черве
цом Комстока, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.
Продукция была изъята и сожжена на территории экополигона.
Кроме того, по этому факту инспекторы возбудили административное производство. Суд наложил на собственника продукции штраф в размере 53 тысячи тенге.
В МСХ отмечают, что опасный вредитель повреждает шелковицу, грушу, яблоню, гранаты, персик, абрикос, виноград, цитрусовые, картофель, дыню, арбуз, перец и другие овощные, садовые, лесные и декоративные растения. Колонии червеца вызывают усыхание растений.