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В прокуратуру города Нур-Султан все чаще обращаются граждане с жалобами на факты мошенничества в сфере недвижимости, передает Kazpravda.kz.
"В надежде приобрести собственное жилье, граждане зачастую теряют бдительность и попадаются на уловки мошенников. По одному из таких фактов по указанию прокуратуры города расследовалось уголовное дело. Так, мошенники, предложив гражданке Ж. оказать содействие в получении трехкомнатной квартиры по государственной программе, вручили ей подложное уведомление от имени АО "Жилстройсбербанк" об открытии депозитного счета и завладели суммой вознаграждения в размере 830 тысяч тенге", – сообщили в столичной прокуратуре.
По данным ведомства, действуя по аналогичной схеме, до задержания в августе 2018 года, преступникам удалось обмануть более ста доверчивых граждан. Приговором суда, оставленным без изменения апелляционной инстанцией, два виновных лица осуждены к 4 и 7 годам лишения свободы.
"В связи с вновь поступающими обращениями граждан в столичную прокуратуру и органы уголовного преследования, в настоящее время досудебное расследование по вновь открывшимся обстоятельствам возобновлено. В этой связи прокуратура столицы просит граждан остерегаться сомнительных сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, не идти на поводу у третьих лиц и консультироваться по вопросам оформления займа непосредственно у работников банка", – напомнили в прокуратуре, также предупредив, что за совершение мошенничества по ст.190 УК РК следует до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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