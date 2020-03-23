В Нур-Султане в подпольном цеху незаконно производили антисептики
22 марта мобильной группой из числа сотрудников прокуратуры и полиции с целью выявления нарушений карантинного режима на территории столицы проводилось рейдовое мероприятие, в ходе которого при попытке незаконной оптовой продажи антисептиков были задержаны двое граждан. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Kazpravda.kz.
"При осмотре их автомашины марки "Газель" были обнаружены и изъяты 5-литровые бутыли в количестве 146 штук, содержащие бесцветную жидкость с характерным запахом. На бутылках были наклеены этикетки с надписью "Антисептик", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, правоохранители на территории частного дома обнаружили цех, где незаконно хранилось 9 тонн спиртосодержащей жидкости для последующего изготовления антисептиков. Общая сумма обнаруженной продукции составила сумму свыше 27 млн тенге.
По данному факту ведется досудебное расследование. Проводится проверка.