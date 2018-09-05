В Нью-Йорк прибыл самолет из Дубая с сотней заболевших пассажиров на борту
Самолет авиакомпании Emirates Airlines, прибывший из Дубая в Нью-Йорк, помещен в карантинную зону в аэропорту имени Джона Кеннеди из-за обнаружения признаков болезни у ста пассажиров, сообщает korrespondent.net.
Отмечается, что после приземления пилот сообщил, что на борту лайнера находятся двое мужчин с чрезвычайно высокой температурой и примерно сто пассажиров с сильным кашлем. Всего рейсом Emirates Airlines в Нью-Йорк прибыл 521 пассажир.
Пока неизвестно, что именно произошло на борту самолета. В качестве одной из версий предполагается, что люди заболели одной из разновидностей гриппа.
В Портовом управлении Нью-Йорка и Нью-Джерси от комментариев отказались. О ситуации оповещены Центры по контролю и профилактике заболеваний США и Управление США по таможенным вопросам и охране границ.
Напомним, 1 сентября в России в аэропорту Сочи при посадке самолет Boeing 737-800 авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Затем произошло возгорание левого и правого крыла самолета. Пострадали 18 человек, в том числе трое детей. По данным СМИ, при эвакуации пассажиров от сердечного приступа умер сотрудник аэропорта.