​В объективе – Палестина

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Елена Иванова

По поручению Главы государства Кайрат Абдрахманов принял участие в чрезвычайном саммите Организации исламского сотрудничества в Стамбуле, созванного по инициативе действующего председателя структуры – Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана – в связи с событиями в секторе Газа 14 мая 2018 года.

Казахстанская сторона выразила обеспокоенность обострением ситуации в Палестине, заявила о неприемлемости применения воору­женной силы против мирного населения и призвала международное сообщество принять все возможные меры для немедленного прекращения насилия.

Глава внешнеполитического ведомства Казахстана также подчеркнул, что Иерусалим является родным домом для представителей разных этнических групп и религиозных убеждений, где палестинцы и израильтяне должны уважать право друг друга на существование. Любая попытка подвергнуть это право какому-либо сомнению, а также изменить исторический статус города ставят под угрозу мир и стабильность на всем Ближнем Востоке.

Вновь заявив о приверженнос­ти Казахстана выполнению решений и резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН, глава внешнеполитического ведомства отметил, что Казахстан выступает за скорейшее, полноценное и всеобъемлющее урегулирование ситуации на Ближнем Востоке в рамках конструктивного политического диа­лога и призывает руководство Израиля и Палестины, а также все заинтересованные стороны предпринять конкретные шаги для обеспечения такого политического решения, которое бы сделало возможным мирное сосуществование двух государств.

В чрезвычайном Саммите ОИС в Стамбуле приняли участие главы государств, правительств, парламентов и министры иностранных дел более 40 стран – членов Организации исламского сотрудничества. По итогам саммита принято коммюнике, в котором представители государств – членов ОИС выразили полную и всеобъемлющую поддержку палестинскому народу.

На «полях» саммита также состоя­лась встреча Кайрата Абдрах­манова с помощником Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирославом Енчей. Собеседники обсудили актуальные вопросы взаимодействия в рамках ООН, в том числе в контексте членства Казахстана в СБ ООН.

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