В объективе – Тараз

В творческом состязании приняли участие 12 фотографов из разных городов Казахстана. Всего на суд жюри профессионалы и любители представили около 170 снимков. Лучшие из них были представлены зрителям на фотовыставке.

– Жюри отобрало 36 наиболее удачных работ, и их на протяжении двух недель можно увидеть в парке имени Рыскулбекова, – отметила руководитель городского отдела внутренней политики Гульназ Сматильдаева. – Каждый снимок по-своему интересен. Некоторые фотографы даже специально приезжали, чтобы снять городские виды. Нашей задачей было показать местным жителям красоту родного края через объектив мастеров из разных регионов. И думается, нам это удалось. Все фотоснимки будут использованы в дальнейшем при разработке проектов и рекламы, для привлечения туристов.

На фотографиях посетители выставки легко узнавали знакомые места: памятник Жамбылу Жабаеву, центральная городская мечеть, набережная канала Ушбулак, пешеходная зона «Арбат», на которой, словно маяк, стоит часовая башня «Сағат», Дом дружбы, монумент «Анаға тағзым», въездная арка Тараза, памятники Бауыржану Момыш­улы и Кайрату Рыскулбекову, Дворец спорта «Тараз-Арена»…

– Тараз – город, гармонично сочетающий в себе черты древности и современности. В пос­ледние годы здесь появилось немало знаковых мест, привлекающих внимание жителей и туристов. Надо сказать, что фотографы порой снимали одни и те же достопримечательности, но получались абсолютно разные фотоснимки, ведь каждый автор стремился отразить свое видение, проявить мастерство.

В экспозиции много хороших работ, – считает участник выставки из Тараза Агадил Рысмахан.

По итогам конкурса диплом третьей степени присужден туркестанскому фотографу Накыпу Шинтемирову за снимок городской набережной. На втором месте – Самат Мырзалиев из Шымкента, показавший вечер в центре Тараза. Лучшим снимком признан «Шелковый путь» алматинца Ернура Манапханулы, который запечатлел городскую въездную арку в ночном свете. В разных номинациях также наг­раждены Максат Шагырбай из Шымкента, таразские фотографы Даурен Нысанбаев и Табын Абильда, туркестанец Шери Серикболсын и алматинец Акпан Уркенбайулы, ряд конкурсантов отмечены поощрительными призами.

В мероприятии приняли участие аким Тараза Бакытжан Орынбеков, председатель городского маслихата Кенжебек Олжабай и председатель Общественного совета Сембек Сейдазимов.

– Тараз – это путеводная звез­да нашего народа. Легенды и сказания, сохранившиеся в веках, вызывают восхищение современников. Дошли до нас и отдельные архитектурные сооружения древности, которые сегодня гармонируют с современной застройкой. Цель конкурса – показать связь времен, акцентируя внимание на истории Тараза. На мой взгляд, участники конкурса смогли передать красоту и свое­образие нашего замечательного города, – отметил Бакытжан Орынбеков.