​В объективе – Вечный город

Выставка разместилась в художественной галерее Kаzarian Art Center. Экспозицию составили портреты, жанровые снимки, городские пейзажи, репортажные фотографии. Хотя, как утверждает автор, такое деление на жанры для него весьма условно. Ведь этот загадочный город не любит классификаций. Он все равно все перемешает и расставит по-своему.

Фотографии Дмитрия Брикмана – это попытка прикоснуться к Городу, который не просто город. Это попытка услышать его тишину и разноголосие. Остановиться и осмыслить то, мимо чего проходишь, порой не замечая, разглядеть людей, с которыми на мгновение свела судьба. Ведь за всем этим стоит история Вечного города, его жителей и гостей.

– К фотографии пришел, увидев великий Иерусалим и поняв, что увиденное надо прочувствовать, осмыслить, – рассказывает он. – Инструментом осознания стал фотоаппарат. Только фотография позволяет остановить момент и вглядываться в него снова и снова.

Брикман говорит, что самое близкое для него определение Иерусалима – это «сталкеровская Зона». «В ней, с одной стороны, все всегда на одном месте… а с другой – все постоянно и неуловимо меняется. Это калейдоскоп, который вы крутите и видите, как все перемешивается, создавая непрерывно меняющуюся гармоничную картину. Говорить про этот город словами, видимо, вообще бессмысленно. Да и не город это вовсе. Скорее, безнадежно запутанный клубок человеческих страстей. А может, их зеркало. Или пуповина, соединяющая то, что здесь, с тем, что не здесь. Каждому он открывается по-своему».

По мнению фотохудожника, лучший способ увидеть и понять город – это идти по нему как чис­тый лист бумаги. Любой город лучше исследовать пешком, а не из окна туристического автобуса. Надо уметь замечать его детали: прилавки, таблички, двери… Город складывается из маленьких вещей. И Иерусалим понимаешь не умом, а сердцем.

Вот поэтому автор работ крупным планом запечатлел ржавые ключи в лавочке на туристичес­кой улице, разноцветные специи на базаре, лучи света, проникающие сквозь оконце храма, запис­ки в Стене плача. И хотя на его фотографиях почти нет знаковых зданий и видов Иерусалима, зритель будто сам прохаживается по улочкам древнего города, ощущает его энергетику, изумляется пестротою одежд и лиц, ощущает пряные запахи базаров.

– На улицах я останавливаюсь и просто смотрю на человека через объектив, жду, пока он на меня посмотрит, и тогда делаю кадр, – раскрывает Дмитрий Брикман секрет своего мастерства.

На его портретах в основном дети и старики. «Почему?» – нередко спрашивают посетители его выставок.

– На лицах детей и стариков нет масок. В глазах детей отоб­ражена история нераскрытого будущего, а у стариков – история жизни, разочарований и любви, история того, что прожито, – отвечает фотограф.

Дмитрий Брикман родился в Ленинграде. С 1991 года живет в Израиле. В 2009 году в издательстве «Питер» вышел его фотоальбом «Иерусалим – не просто город». Кроме цикла иерусалимских фотографий, Дмитрий Брикман – автор фотографических серий о ближневосточной пустыне, о музыкантах, о театре. Он создал собственный жанр «фотоперевод» – способ передачи того, что создано на языке вербальном, с помощью языка фотографического. Так появились его фотоперевод текста библейской Книги Екклесиаста, фотоперевод книги «Дао Дэ Цзин», серии «Молитва Иерусалима» и «Тени Иерусалима».

Фотовыставка Брикмана демонстрировалась на многих интересных площадках, включая Музей Анны Ахматовой в Санкт-Петербурге, выставочные залы Москвы, площадку Платоновского фестиваля искусств в Воронеже. Выставка в Алматы организована по инициативе и при поддержке посольства Израиля в РК.

«С большой радостью и волнением сообщаю, что после некоторого затишья выставка «Иерусалим – не просто город» опять начала движения по разным городам и странам, – написал автор на своей страничке в соцсети. – И это очень здорово, потому что образы этого великого Города имеют возможность оказываться в разных странах мира».