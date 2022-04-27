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В обход легализации
Азамат Сулейменов

В Мангистау установили 603 факта незаконной постановки авто на учет.

За первый квартал текущего года в регионе оформлены таможенные декларации в отношении 3 067 автотранспортных средств. Из них по таможенной процедуре импорта оформлено 1 332 авто с уплатой таможенных платежей и налогов (ТПиН) на сумму более 3 млрд тенге. По временному ввозу иностранными гражданами оформлены 1 735 автотранспортных средств с освобождением от уплаты ТПиН. Приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана гражданам нашей страны можно только после таможенной очистки (легализации) и уплаты таможенных пошлин и налогов.

– Установлено, что после ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования иностранные лица через определенное время выезжают с территории Казахстана. Это дает основание полагать, что авто были завезены на территорию ЕАЭС с целью передачи и постановки его на учет на территории Казахстана без каких-либо уплат таможенных пошлин и налогов, – сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.

На сегодняшний день выявлено 603 факта постановки автотранспортных средств на государственный учет без уплаты ТПиН и таможенного декларирования.

– В соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан, граж­дане нашей страны, приобретшие временно ввезенные иностранные автомашины у иност­ранцев без таможенной очистки и уплаты таможенных пошлин, несут солидарную ответственность по уплате таможенных платежей: пошлины по выявленным фактам будут взыс­киваться как с иностранных граждан, так и с граждан Казахстана. Материалы по фактам постановки на учет автомобилей без таможенной очистки переданы в антикоррупционную службу, – проинформировали в ДГД.

В департаменте инициирована работа по признанию регистрации указанных авто недейст­вительной и запрещению их эксплуа­тации на территории ЕАЭС. Нерастаможенные иностранные автомобили, используемые граж­данами РК, в том числе поставленные на учет без таможенной очистки, подлежат водворению в зону таможенного контроля в соответствии с главой 52 Кодекса «О таможенном регулировании в РК». В случае неуплаты таможенных пошлин либо их невывоза в течение месяца после задержания такие автомобили реализуются, а вырученные от продажи денежные средства перечисляются в бюджет Республики Казахстан.

В данный момент в результате совместных мероприятий департаментов государственных доходов и полиции по Мангистауской области задержано и водворено в склад временного хранения шесть автомобилей с государственными регистрационными знаками Грузии под управлением граждан Казахстана.

– В целях исключения негативных правовых последствий призываем граждан Казахстана перед покупкой легковой автомашины, ввезенной из-за рубежа, убедиться в том, что автомобиль прошел таможенную очистку, – предупредили специалисты.

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