В области Абай 11-летний подросток совершил ДТП на угнанной машине

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В области Абай подросток сначала взял машину у одного из местных жителей, а после, не справившись с управлением, совершил ДТП, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ekaraganda.kz

Полицейские установили личность юного «гонщика» и доставили его в отдел.

По предварительной информации, подросток сел за руль, но, следуя по трассе, не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет. Кроме того, после происшествия несовершеннолетний покинул место ДТП. Тем не менее, полицейские оперативно установили личность угонщика и доставили его в отдел полиции для разбирательства.

По факту угона возбуждено уголовное дело.

За проступок сына к административной ответственности привлечены родители, судом наложен штраф в размере 73 840 тенге.